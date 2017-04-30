В коттеджном поселке под Новосибирском в перестрелке пострадали трое мужчин

Перестрелка произошла ночью

Бытовой конфликт, участники которого сейчас находятся в больнице, произошел в час ночи 30 апреля в поселке Озерный, в 12 км от площади Калинина.







В полиции сообщили, что жители поселка поругались во время распития спиртного, в ходе конфликта 32-летний мужчина ранил трех человек из огнестрельного оружия, какого именно — полиция пока не уточняет.





Мужчины 29, 37 лет и 31 года госпитализированы в городскую больницу № 1. Насколько тяжелые у них ранения, в МВД не уточнили, добавив, что сейчас все трое все еще находятся в больнице.





Полицейские задержали подозреваемого и изъяли у него оружие, в настоящее время мужчина находится в отделе полиции. На месте работают следователи и представители МВД.





В прошлом году полиция искала свидетелей перестрелки на ул. Петухова.

