Фонтан в Первомайском сквере выкрасили в необычно яркий цвет

Фонтан в Первомайском сквере готовят к весне

Очевидцы сообщают, что фонтан-каскад в Первомайском сквере стал ярко-синим 30 апреля.







На снимках видно, что в ярко-синий цвет окрасили трубы и форсунки знаменитого фонтана-каскада. Читательница Елена написала в НГС: «Фонтан в Первомайском сквере выкрасили в ужасный синий цвет. Вчера его отмывали. Видимо, завтра запуск».









По наблюдениям другого читателя по имени Михаил, еще 29 апреля фонтан не был таким синим: «Вчера видел рабочих днем у фонтана. Но синим фонтан еще не успел стать».





В синий цвет кое-где окрасилось и дно фонтана.





Ранее директор МУП «Городской фонтан» Александр Сумин рассказывал НГС о подготовке новосибирских фонтанов к новому сезону: «Подготовка к летнему периоду — многоэтапная работа. На самом деле работы проходят намного раньше начала сезона, за 3–4 месяца до этого. Ремонтируется основное оборудование: двигатели, насосы, автоматика. Далее вынимается ил, скопившийся за сезон, проводится чистка химическими реагентами, потом идет покраска фонтана», — говорил он 28 апреля. Тогда же специалисты выкрасили в синий трубы фонтана у ГПНТБ.





В синий окрасился не только фонтан в Первомайском сквере.





Фонтан-каскад в Первомайском сквере Новосибирска появился в 1935 году, архитектор — Владимир Тейтель. В 1934 году в газете «Советская Сибирь» об этом фонтане писали следующее: «Фонтан в сквере стал мишенью острот и злословия. В самом деле, он строится уже очень давно. За это время в Москве сооружено метро. А наш фонтан еще не готов. 25 июня собирались открыть сквер и запустить фонтан. Но только три дня назад заказали вазы, которые должны быть поставлены на боковых пьедесталах фонтана…не клеится и с подачей воды в фонтане. Никак не удается получить струи нужного рисунка и силы. В нижнем бассейне во время детского праздника были поставлены медные трубки, из которых вода должна бить к центру фонтана. В первую же ночь их кто-то украл».





В этот же оттенок выкрасили бордюры и деревья на улице Ленина







О других тонкостях настройки фонтанов НГС.НОВОСТИ рассказывали 28 апреля. Кроме покраски специалисты борются с мусором на дне, а также с большим количеством монет.