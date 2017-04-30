На Большевистской колесо отвалилось от КамАЗа и повредило сразу две машины и один мотоцикл

Отвалившееся колесо
Отвалившееся колесо

Отвалившееся от прицепа колесо сбило мотоцикл Yamaha и выкатилось на «встречку», после чего врезалось в лоб «Тойоты» днем 29 апреля. 


Авария произошла в 12:15 между остановками «Гостиница Обь» и «Завод "Труд"». 


Сбитый мотоцикл
Сбитый мотоцикл


«КаМАз с прицепом двигался в сторону Речного вокзала. В процессе движения от прицепа отвалилось колесо и сбило стоящий на обочине чоппер Yamaha, после чего колесо вылетело на "встречку" и врезалось в лоб Toyota RAV-4», — описали ситуацию специалисты мобильного приложения «Автоспас».


Разбитая «Тойота»
Разбитая «Тойота»


После удара колеса в «Тойоту» сзади врезался Nissan X-Trail, который не успел среагировать на остановку «Тойоты». 


Прицеп, от которого отвалилось колесо 
Прицеп, от которого отвалилось колесо 


В полиции НГС.НОВОСТИ сообщили, что в этой аварии никто не пострадал. В прошлом году похожую ситуацию пережил чешский трамвай на площади Труда. 

Наталья Гредина
фото vk.com/avtospas54rus

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