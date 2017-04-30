На Большевистской колесо отвалилось от КамАЗа и повредило сразу две машины и один мотоцикл

Отвалившееся колесо

Отвалившееся от прицепа колесо сбило мотоцикл Yamaha и выкатилось на «встречку», после чего врезалось в лоб «Тойоты» днем 29 апреля.







Авария произошла в 12:15 между остановками «Гостиница Обь» и «Завод "Труд"».





Сбитый мотоцикл





«КаМАз с прицепом двигался в сторону Речного вокзала. В процессе движения от прицепа отвалилось колесо и сбило стоящий на обочине чоппер Yamaha, после чего колесо вылетело на "встречку" и врезалось в лоб Toyota RAV-4», — описали ситуацию специалисты мобильного приложения «Автоспас».





Разбитая «Тойота»



После удара колеса в «Тойоту» сзади врезался Nissan X-Trail, который не успел среагировать на остановку «Тойоты».





Прицеп, от которого отвалилось колесо





В полиции НГС.НОВОСТИ сообщили, что в этой аварии никто не пострадал. В прошлом году похожую ситуацию пережил чешский трамвай на площади Труда.