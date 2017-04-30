В Новосибирске танцоры устроили многодневный баттл

Участники СИБПРОКАЧ
Участники СИБПРОКАЧ

В новосибирском Экспоцентре уже несколько дней идет танцевальный фестиваль «Сибирский ПРОКАЧ», в котором участвуют танцоры со всего мира. 


«СИБПРОКАЧ» идет в Новосибирске с 27 апреля, закончится танцевальный фестиваль в День труда. В программе фестиваля уже прошло соревнование танцоров Сибири в стиле дэнсхолл, а также бал в стиле вог, посвященный «Властелину колец». Некоторые из танцоров действительно старались соответствовать тематике и наряжались даже в драконов: 

Это уже пятый «СИБПРОКАЧ» в Новосибирске. По словам организатора Дмитрия Фомина, в мероприятии участвуют примерно 300 танцоров, в том числе из Испании, Португалии, Казахстана, Китая и Украины. Среди всех участников около 30 % составляют новосибирцы, некоторые из них уже заняли призовые места, к примеру, в дэнсхолле. Однако соревнования еще не завершились, окончательные итоги пока не подведены. 


НГС.НОВОСТИ публикуют видео, которые снимали участники в первые дни фестиваля. Участница фестиваля Ольга выложила в сеть, «самую приличную часть своего выступления». На вопросы НГС.НОВОСТИ девушка не ответила. 

В сообществе «СИБПРОКАЧ» также стали выкладывать лучшие выступления. К примеру, финал дэнсхолл-баттла. 



Вчера НГС.НОВОСТИ писали и про то, как десятки новосибирцев отметили День танца — они станцевали в наушниках от ДКЖ до Первомайского сквера. 

Наталья Гредина
Фото vk.com/sibprokach
Видео instagram.com/valentina_ruru (1), instagram.com/olya_ryazha (2), vk.com/sibprokach (3)

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