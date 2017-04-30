Жители Октябрьского района второй раз за год остались без света почти на сутки

Электричества в домах не было почти сутки 
Электричества в домах не было почти сутки 

Электричества в домах на улице Бориса Богаткова не было с 10 утра 29 апреля до 2 часов ночи 30 апреля. Электричества не было в жилых домах, в школе и на рынке.


В феврале в этом же месте электричество уже отключали на 13 часов. «Что-то не любят нас, мучают без света подолгу, не один раз в году. На этот раз особенно по-садистски: приедут люди с дачи, а продукты, заранее купленные для праздников на несколько тыс. руб. — полностью умерли», — написала в НГС читательница Юлия.


Другая жительница ул. Бориса Богаткова написала в редакцию НГС, что без света остались более десяти многоквартирных домов, в том числе и на ул. Федосеева. «Обещания сделать были 29.04 в 18 часов, но, когда приближался срок, время отодвигалось», — сообщила она. По ее оценкам, свет дали в 4 утра. 


В службе жизнеобеспечения города 30 апреля НГС.НОВОСТИ подтвердили, что отключение действительно было, работы велись с 10:30 утра 29 апреля по 02:00 30 апреля. «Там было повреждение линии, было затронуто несколько подстанций», — сообщили сотрудники службы. Сейчас подача электричества восстановлена. 


Ранее НГС.НОВОСТИ писали о жителях дома на ул. Троллейной, которые с весны мучаются из-за постоянных долгих отключений света.

Наталья Гредина 
Фото pixabay.com

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