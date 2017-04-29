Восемь десятков новосибирцев с наушниками протанцевали от ДКЖ до Первомайского сквера

Танцевальная прогулка продолжалась около 2 часов
Танцевальная прогулка продолжалась около 2 часов

Сегодня, 29 апреля, в Новосибирске состоялся очередной Dance walking — около 80 горожан, танцуя, прошли по центру города от ДК Железнодорожников до Первомайского сквера.


«Новосибирску нужны подобные события, потому что мы слишком многое в жизни воспринимаем серьезно и хочется, чтобы было больше какой-то легкости, игры, танца», - считает организатор прогулки, преподаватель танцевальной импровизации Александра Рудь.


2-часовая танцевальная прогулка началась на площадке возле ДК Железнодорожников. Надев наушники и включив одновременно в своих плеерах один и тот же трек, участники прогулки направились с танцами к Нарымскому скверу.


«Конечно, человек может включить и свою музыку, но тогда он будет немного оторван от коллектива, будет другое качество присутствия. Поэтому плейлист общий на всех, он состоит из абсолютно разнообразной музыки, сегодня играли и Майкл Джексон, и Юрий Антонов, и Игги Поп, и Ace of Base... В общем, такая очень приятная прогулочная музыка, которая может быть динамичной, а может быть и медленной, текучей», - пояснила Александра Рудь.


По ее словам, всего в сегодняшней танцевальной прогулке приняли участие около 80 человек. Когда они дотанцевали до Нарымского сквера, то свернули на Красный проспект и направились с танцами к площади Ленина, филармонии, а после спустились в подземный переход и завершили прогулку возле фонтана в Первомайском сквере.



Александра Рудь пояснила, что очередную танцевальную прогулку она и другие ребята из оргкоманды решили приурочить к Международному дню танца, который празднуется сегодня. В основном в прогулке участвовали новосибирцы, которые не занимаются хореографией профессионально, а просто любят танцевать.


«Это такое событие безоценочное. Мы двигаемся так, как хотим, свободно, без каких-либо жестких идей», - отметила Александра Рудь.


Каждый раз к танцевальным прогулкам присоединяются все новые участники. «В этот раз нас было примерно 50/50 – половина старичков и половина новичков, в основном это люди примерно от 17-18 до 35-40 лет», - пояснила организатор танцевальной прогулки.


По ее словам, прохожие реагировали на танцующих с улыбкой. «По ходу, город уже более-менее адаптируется [к Dance walking] - нам улыбаются. Раньше было сложнее, людям не очень было понятно, что происходит, поэтому на лицах была явно тревога», - шутит Александра Рудь.


Первый Dance Walking состоялся в Новосибирске летом 2015 года — тогда в танцевальной прогулке приняли участие около 40 человек.

Ольга Хмелевская
Фото, видео Густаво Зырянова

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