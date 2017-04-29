Женщина собрала 44 мешка прошлогодней листвы и выиграла велосипед

Сегодня, 29 апреля, три сотни новосибирцев пришли в парк культуры и отдыха «Березовая роща», чтобы очистить территорию от прошлогодней листвы и побороться за ценные призы.





Желающих получить призы было немало



В Березовой роще состоялась масштабная акция «Сделаем вместе!», посвященная Году экологии в России. В мероприятии приняли участие более 300 добровольцев - экологи, общественники, жители Дзержинского района и ученики местных школ и лицеев, рассказала НГС.НОВОСТИ заместитель директора парка Ирина Лаврикова.







В течение трех часов участники акции собирали граблями прошлогоднюю листву в мешки и обменивали их на купоны. За каждый полный мешок полагался купон. В конце мероприятия администрация парка подвела итоги акции и выдала призы тем, кто набрал больше всего купонов.







Все участники акции поработали на славу







Главным призом для взрослых стал велосипед – его получила Елена Молокова, пришедшая в парк вместе с маленьким сыном. Вместе им удалось собрать 44 мешка прошлогодней листвы. Призом за 2-е место стал самокат для взрослых (40 мешков), а за 3-е – туристическая палатка (38 мешков), сообщила Ирина Лаврикова.







Победительнице удалось собрать 44 мешка прошлогодней листвы





Отдельный приз – планшетный компьютер – организаторы разыграли между школьными классами. Основная борьба за этот подарок развернулась между учениками школы № 178 и школы № 36. В итоге победа досталась одному из классов школы № 178, ученики которого успели насобирать 127 мешков прошлогодней листвы. По словам замдиректора парка, школа № 36 собрала 184 мешка (чуть более 10 тонн), но усилиями трех классов.







«Все работали замечательно, и как сказал один вышедший на сцену папа: "Мы работали не просто за призы, а пришли потому, что в этом парке мы отдыхаем и очень его любим"», - описала ситуацию Ирина Лаврикова.







Погода благоприятствовала уборке





Горожане принимали участие в акции целыми семьями





Также сегодня акция по уборке территории проходила в Новосибирском зоопарке им. Р. Шило. Перед началом субботника собравшиеся увидели показательные «выступления» роботов-уборщиков.

