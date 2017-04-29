В Новосибирске пропал водитель черной «Хонды Цивик»

Новосибирская полиция попросила помощи в поисках 29-летнего Александра Виноградова, который пропал двое суток назад.





Александр Виноградов

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, 27 апреля в 21:00 Александр Виноградов уехал на черной «Хонде Цивик» от дома № 18/1 по ул. Оловозаводской и не вернулся. О пропаже мужчины в полицию заявил его отец.







Супруга пропавшего пояснила, что она была дома и занималась бытовыми делами, когда муж сказал, что ему нужно отлучиться. Он уточнил, что поедет по делам.







«Планировал сделать это быстренько. А я не успела ни о чем его расспросить», — описала ситуацию женщина.







По ее словам, перед уходом муж взял с собой телефон. Но когда потом она пыталась до него дозвониться, то слышала длинные гудки. А примерно через 12 часов абонент стал недоступен.







Женщина уточнила, что перед тем как муж ушел из дома, она с ним не ссорилась. Конфликтов в семье не было уже несколько недель. Из дома он раньше не уходил.







«Я всегда знала, во сколько он вернется примерно, т.е. в случае чего он звонил, говорил, что задержится, чтобы я его не теряла», — рассказала супруга Александра Виноградова.







В ориентировке сообщается, что пропавший плотного телосложения, у него короткие темные волосы, карие глаза, татуировки на обеих руках. Рост пропавшего — 187 см. В день исчезновения Александр Виноградов был одет в темную футболку и черные брюки. Также на нем могла быть бордовая болоньевая жилетка.







Всех, кому известно о местонахождении пропавшего, полиция просит позвонить по тел.: 232-16-02, 8-903-905-66-22 или 02.