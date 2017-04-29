В Новосибирске пропал водитель черной «Хонды Цивик»

Новосибирская полиция попросила помощи в поисках 29-летнего Александра Виноградова, который пропал двое суток назад.


 Александр Виноградов
 Александр Виноградов

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, 27 апреля в 21:00 Александр Виноградов уехал на черной «Хонде Цивик» от дома № 18/1 по ул. Оловозаводской и не вернулся. О пропаже мужчины в полицию заявил его отец.


Супруга пропавшего пояснила, что она была дома и занималась бытовыми делами, когда муж сказал, что ему нужно отлучиться. Он уточнил, что поедет по делам.


«Планировал сделать это быстренько. А я не успела ни о чем его расспросить», — описала ситуацию женщина.


По ее словам, перед уходом муж взял с собой телефон. Но когда потом она пыталась до него дозвониться, то слышала длинные гудки. А примерно через 12 часов абонент стал недоступен.


Женщина уточнила, что перед тем как муж ушел из дома, она с ним не ссорилась. Конфликтов в семье не было уже несколько недель. Из дома он раньше не уходил.


«Я всегда знала, во сколько он вернется примерно, т.е. в случае чего он звонил, говорил, что задержится, чтобы я его не теряла», — рассказала супруга Александра Виноградова.


В ориентировке сообщается, что пропавший плотного телосложения, у него короткие темные волосы, карие глаза, татуировки на обеих руках. Рост пропавшего — 187 см. В день исчезновения Александр Виноградов был одет в темную футболку и черные брюки. Также на нем могла быть бордовая болоньевая жилетка.


Всех, кому известно о местонахождении пропавшего, полиция просит позвонить по тел.: 232-16-02, 8-903-905-66-22 или 02.

Ольга Хмелевская
Фото 54.мвд.рф

Прочтений: 1659
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (10)10
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено