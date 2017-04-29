Быстро бегающему новосибирцу подарили Hyundai Solaris

Представитель торгового комплекса «Гранит» выиграл автомобиль в легкоатлетической эстафете, проходившей в Ленинском районе Новосибирска.







Андрей Алексеев

Сегодня, 29 апреля, в Ленинском районе Новосибирска прошла традиционная легкоатлетическая эстафета, посвященная памяти воинов-сибиряков, которые погибли в годы Великой Отечественной войны. Команды соревновались в быстром беге, преодолевая дистанции на участке от пл. Станиславского до пл. Труда.







Как сообщили в пресс-службе управления физической культуры и спорта мэрии Новосибирска, всего в рамках эстафеты состоялось 3 забега в 8 специализированных группах. На дистанции вышли около 900 участников — школьники, студенты, представители спортивных школ и сотрудники предприятий Ленинского района.





Всего на старт вышли около 900 участников эстафеты





Главный приз эстафеты — автомобиль Hyundai Solaris, разыгрывавшийся среди производственных коллективов, — получил представитель торгового комплекса «Гранит» Андрей Алексеев. Ему удалось преодолеть свой этап быстрее соперников — за 2 минуты 16 секунд — и передать эстафетную палочку другому участнику команды, рассказали в управлении физической культуры и спорта.





В управлении уточнили, что за это время Андрей Алексеев не только пробежал от монумента Славы до пл. Труда, но и вернулся снова к монументу Славы.





Ради проведения этой легкоатлетической эстафеты власти на 5 часов перекрыли движение по ул. Станиславского и пустили автобусы в объезд.