Быстро бегающему новосибирцу подарили Hyundai Solaris

Представитель торгового комплекса «Гранит» выиграл автомобиль в легкоатлетической эстафете, проходившей в Ленинском районе Новосибирска.


Андрей Алексеев
Андрей Алексеев

Сегодня, 29 апреля, в Ленинском районе Новосибирска прошла традиционная легкоатлетическая эстафета, посвященная памяти воинов-сибиряков, которые погибли в годы Великой Отечественной войны. Команды соревновались в быстром беге, преодолевая дистанции на участке от пл. Станиславского до пл. Труда.


Как сообщили в пресс-службе управления физической культуры и спорта мэрии Новосибирска,  всего в рамках эстафеты состоялось 3 забега в 8 специализированных группах. На дистанции вышли около 900 участников — школьники, студенты, представители спортивных школ и сотрудники предприятий Ленинского района. 


Всего на старт вышли около 900 участников эстафеты
Всего на старт вышли около 900 участников эстафеты


Главный приз эстафеты — автомобиль Hyundai Solaris, разыгрывавшийся среди производственных коллективов, — получил представитель торгового комплекса «Гранит» Андрей Алексеев. Ему удалось преодолеть свой этап быстрее соперников — за 2 минуты 16 секунд — и передать эстафетную палочку другому участнику команды, рассказали в управлении физической культуры и спорта. 


В управлении уточнили, что за это время Андрей Алексеев не только пробежал от монумента Славы до пл. Труда, но и вернулся снова к монументу Славы.


Ради проведения этой легкоатлетической эстафеты власти на 5 часов перекрыли движение по ул. Станиславского и пустили автобусы в объезд.

Ольга Хмелевская
Фото предоставлены управлением физкультуры и спорта мэрии Новосибирска

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