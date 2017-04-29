Пассажирскую навигацию на Оби открыли парадом теплоходов


Парад теплоходов на Оби
Парад теплоходов на Оби

Сегодня, 29 апреля, в новосибирском парке «Городское начало» состоялось торжественное открытие навигации на Оби.


Собравшиеся увидели парад теплоходов и маломерных судов — всего корреспондент НГС.НОВОСТИ насчитал 12 участников парада. 


Всего в параде приняли участие 12 теплоходов и маломерных судов
Всего в параде приняли участие 12 теплоходов и маломерных судов


 Участвовавшие в параде суда были украшены флагами
 Участвовавшие в параде суда были украшены флагами


Как ранее сообщали в правительстве Новосибирской области, дачники смогут уехать с Речного вокзала на Седову Заимку уже в воскресенье, 30 апреля. В этот день, а также 1, 6, 7, 8 и 9 мая теплоходы будут курсировать по отдельному расписанию. А с 12 мая начнет действовать постоянное расписание: как и в прошлом году, теплоходы будут ходить три раза в неделю со всеми остановками — Речной вокзал, о. Кудряш, Ягодная, Черемушки, Новая Заря, Бибиха, Седова Заимка. Предусматривается выполнение одного оборотного рейса в день.


По средам и воскресеньям теплоходы будут отправляться с Речного вокзала в 8:00, а прибывать на Седову Заимку в 11:05. Обратный рейс — в 16:00, прибытие на Речной вокзал — в 20:15. По пятницам отправление с Речного вокзала будет в 19:00, прибытие на Седову Заимку — в 22:05.


«Стоимость проезда до о. Кудряш будет составлять 86 руб., до пристани Седова Заимка — 126 руб. Детский билет стоит 50 % от тарифа», — уточнили в пресс-службе областного правительства.


Возить пассажиров по Оби теплоходы начнут с 30 апреля
Возить пассажиров по Оби теплоходы начнут с 30 апреля


Парад судов захватил внимание новосибирцев
Парад судов захватил внимание новосибирцев


Салют в честь открытия навигации
Салют в честь открытия навигации


Пассажирскую навигацию на Оби открыли парадом теплоходов (фото)



Ольга Хмелевская
Фото Александра Ощепкова

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