Пассажирскую навигацию на Оби открыли парадом теплоходов





Парад теплоходов на Оби

Сегодня, 29 апреля, в новосибирском парке «Городское начало» состоялось торжественное открытие навигации на Оби.





Собравшиеся увидели парад теплоходов и маломерных судов — всего корреспондент НГС.НОВОСТИ насчитал 12 участников парада.







Всего в параде приняли участие 12 теплоходов и маломерных судов





Участвовавшие в параде суда были украшены флагами





Как ранее сообщали в правительстве Новосибирской области, дачники смогут уехать с Речного вокзала на Седову Заимку уже в воскресенье, 30 апреля. В этот день, а также 1, 6, 7, 8 и 9 мая теплоходы будут курсировать по отдельному расписанию. А с 12 мая начнет действовать постоянное расписание: как и в прошлом году, теплоходы будут ходить три раза в неделю со всеми остановками — Речной вокзал, о. Кудряш, Ягодная, Черемушки, Новая Заря, Бибиха, Седова Заимка. Предусматривается выполнение одного оборотного рейса в день.







По средам и воскресеньям теплоходы будут отправляться с Речного вокзала в 8:00, а прибывать на Седову Заимку в 11:05. Обратный рейс — в 16:00, прибытие на Речной вокзал — в 20:15. По пятницам отправление с Речного вокзала будет в 19:00, прибытие на Седову Заимку — в 22:05.







«Стоимость проезда до о. Кудряш будет составлять 86 руб., до пристани Седова Заимка — 126 руб. Детский билет стоит 50 % от тарифа», — уточнили в пресс-службе областного правительства.





Возить пассажиров по Оби теплоходы начнут с 30 апреля







Парад судов захватил внимание новосибирцев





Салют в честь открытия навигации











