Сегодня утром, 29 апреля, пожилая женщина погибла в загоревшемся частном доме в Кировском районе Новосибирска.





Фото из архива НГС

«Все остальные жильцы эвакуировались до приезда пожарных», — пояснили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.







В МЧС рассказали, что в 5:24 к ним поступило сообщение о пожаре на ул. Бронной — там горел деревянный барак. Пожарные приехали на место за 10 минут. Когда они потушили огонь, то вытащили из сгоревшего дома погибшую пожилую женщину.







В ведомстве уточнили, что погибшей было 75 лет. «Причина пожара и материальный ущерб устанавливаются», — добавили в МЧС.







У пресс-службы ГУ МВД России по Новосибирской области другие данные о возрасте погибшей и точном месте утреннего пожара. В полиции рассказали, что пожар был в 9-м Бронном переулке, а в загоревшемся бараке погибла женщина 1949 года рождения.







«На месте работают сотрудники полиции и следователи Следственного комитета», — отметили в МВД.





Еще один пожар с трагическим исходом произошел 1,5 месяца назад в Чановском районе Новосибирской области: в загоревшемся доме погибли 5-летний мальчик и его годовалый брат.