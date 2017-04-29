Крошечные роботы пришли убирать мусор в Новосибирский зоопарк

Сегодня, 29 апреля, шесть сотен добровольцев собрались в Новосибирском зоопарке им. Ростислава Шило, чтобы очистить его территорию от мусора и прошлогодней листвы.







Перед началом субботника собравшиеся увидели показательные «выступления» маленьких роботов-уборщиков, в том числе радиоуправляемых.





Выступления роботов заинтересовали всех собравшихся — от мала до велика





Изобретательные дети собирают роботов из подручных материалов, в том числе из деталей «Лего»





«Всего было 7 роботов. Эти роботы созданы детьми, которые состоят в организации "Лига роботов". Они мастерят аналоги тех роботов, которые могут потом поступить в промышленное изготовление. Например, был робот, который совком подбирал мусор, был робот, который прессовал бумагу. Еще были роботы-"кусачки": у них есть специальный рот, который может что-либо ухватить, оторвать и потом выбросить в другую сторону. Такая система подходит, к примеру, для отрыва лишних веток. Был робот-подметатель со щетками», — рассказала присутствовавшая на субботнике Марина Мокина, региональный руководитель направления внешних и внутренних коммуникаций компании Coca-Cola HBC Россия по Уралу, Сибири и Дальнему Востоку.







По ее оценке, всего в 3-часовом субботнике приняли участие около 600 волонтеров — работники компании Coca-Cola, школьники, студенты и просто добровольцы, которые пожелали присоединиться к уборке мусора и прошлогодней листвы. Руководили процессом сотрудники зоопарка.







Уборка в вольере





Волонтеры убрались не только на территории, но и в вольерах для гепарда и белого тигра. Животных в это время там не было, уточнила Марина Мокина.







В субботнике приняли участие около 600 волонтеров





Всего, по оценкам организаторов, участникам субботника удалось собрать не меньше 12 тонн мусора. «Мусор совершенно разный — старые ветки деревьев, свалившиеся от ветра, прошлогодняя листва, пластиковые бутылки», — описала Марина Мокина.







На субботнике





Малыши с интересом рассматривали роботов





Участникам субботника удалось собрать в зоопарке не меньше 12 тонн мусора





Неделю назад в общегородском субботнике, состоявшемся в Новосибирске 22 апреля, приняли участие около 100 тыс. человек.

