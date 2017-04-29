Крошечные роботы пришли убирать мусор в Новосибирский зоопарк

Роботы-уборщики
Роботы-уборщики

Сегодня, 29 апреля, шесть сотен добровольцев собрались в Новосибирском зоопарке им. Ростислава Шило, чтобы очистить его территорию от мусора и прошлогодней листвы. 


Перед началом субботника собравшиеся увидели показательные «выступления» маленьких роботов-уборщиков, в том числе радиоуправляемых. 


Выступления роботов заинтересовали всех собравшихся — от мала до велика
Выступления роботов заинтересовали всех собравшихся — от мала до велика


Изобретательные дети собирают роботов из подручных материалов, в том числе из деталей «Лего»
Изобретательные дети собирают роботов из подручных материалов, в том числе из деталей «Лего»


«Всего было 7 роботов. Эти роботы созданы детьми, которые состоят в организации "Лига роботов". Они мастерят аналоги тех роботов, которые могут потом поступить в промышленное изготовление. Например, был робот, который совком подбирал мусор, был робот, который прессовал бумагу. Еще были роботы-"кусачки": у них есть специальный рот, который может что-либо ухватить, оторвать и потом выбросить в другую сторону. Такая система подходит, к примеру, для отрыва лишних веток. Был робот-подметатель со щетками», — рассказала присутствовавшая на субботнике Марина Мокина, региональный руководитель направления внешних и внутренних коммуникаций компании Coca-Cola HBC Россия по Уралу, Сибири и Дальнему Востоку.


По ее оценке, всего в 3-часовом субботнике приняли участие около 600 волонтеров — работники компании Coca-Cola, школьники, студенты и просто добровольцы, которые пожелали присоединиться к уборке мусора и прошлогодней листвы. Руководили процессом сотрудники зоопарка. 


Уборка в вольере
Уборка в вольере


Волонтеры убрались не только на территории, но и в вольерах для гепарда и белого тигра. Животных в это время там не было, уточнила Марина Мокина.


В субботнике приняли участие около 600 волонтеров
В субботнике приняли участие около 600 волонтеров


Всего, по оценкам организаторов, участникам субботника удалось собрать не меньше 12 тонн мусора. «Мусор совершенно разный — старые ветки деревьев, свалившиеся от ветра, прошлогодняя листва, пластиковые бутылки», —  описала Марина Мокина.


На субботнике
На субботнике


Малыши с интересом рассматривали роботов
Малыши с интересом рассматривали роботов


Участникам субботника удалось собрать в зоопарке не меньше 12 тонн мусора
Участникам субботника удалось собрать в зоопарке не меньше 12 тонн мусора


Неделю назад в общегородском субботнике, состоявшемся в Новосибирске 22 апреля, приняли участие около 100 тыс. человек

Ольга Хмелевская
Фото Алексея Игнатовича

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