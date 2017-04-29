В «Толмачёво» приземлился маленький бразильский самолет в зеленой ливрее

Утром 29 апреля в новосибирском аэропорту «Толмачёво» впервые приземлился бразильский узкофюзеляжный самолет Embraer 170-LR в ливрее авиакомпании S7 Airlines.





Embraer 170-LR в «Толмачёво»



В 7-м часу утра небольшой самолет попал в объектив споттеров (любителей авиационной съемки), которые приехали в «Толмачёво» специально ради этого события. А в 10:28 Embraer уже вылетел в свой первый рейс: повез пассажиров из Новосибирска сначала в Тюмень, откуда затем отправится в Салехард.







Ливрея нового авиалайнера выполнена в традиционных для S7 оттенках зеленого, но узор выглядит несколько иначе, чем на остальных самолетах этого перевозчика. Кроме того, на фюзеляжах нет привычных силуэтов людей и логотипов красного цвета.





Раньше в парке S7 таких самолетов не было — он состоял исключительно из воздушных судов Airbus и Boeing.





Ливрея самолета выполнена в двух оттенках зеленого







Информация о планах S7 Airlines купить бразильские узкофюзеляжные самолеты Embraer появилась летом 2016 года. Тогда же на официальном сайте авиакомпании появились вакансии пилотов Embraer 170/190 с указанием места работы — аэропорты «Домодедово» и «Толмачёво».







Позднее, в ноябре 2016 года, акционер S7 Airlines Наталия Филева рассказала ТАСС, что перевозчик планирует купить самолеты Embraer у лизинговой компании. Средний возраст воздушных судов — 11–12 лет. Всего в течение 4 лет авиакомпания получит 17 самолетов этого типа. Базироваться они будут в новосибирском аэропорту «Толмачёво».







Вместимость самолета — 70–80 пассажиров, дальность полета — около 3900 км







Предполагается, что покупка новых самолетов позволит авиакомпании значительно расширить маршрутную сеть из Новосибирска. Судя по расписанию на сайте аэропорта «Толмачёво», на самолетах Embraer авиакомпания S7 планирует летать, например, в Екатеринбург, Ноябрьск, Сургут, Омск, Красноярск, Нижневартовск, Новый Уренгой, Абакан, Горно-Алтайск, а из заграничных направлений — в Ош, Бишкек (Киргизия), Алматы, Шымкент и Усть-Каменогорск (Казахстан).





Самолеты семейства Embraer — достаточно редкие гости в аэропорту «Толмачёво». Сейчас рейсы на таких самолетах из Новосибирска выполняет казахстанская авиакомпания Air Astana в Астану.