Новосибирцам запретили устраивать пикники с кострами

Власти попросили новосибирцев в ближайшие полторы недели воздержаться от разведения костров.


За сжигание мусора и сухой травы новосибирцам грозит штраф 4 тыс. руб.
За сжигание мусора и сухой травы новосибирцам грозит штраф 4 тыс. руб.

С субботы, 29 апреля, в Новосибирске, Бердске, Оби, Искитиме, Кольцово и в 30 районах Новосибирской области начал действовать особый противопожарный режим. 


Согласно постановлению областного правительства, до 10 мая новосибирцам запрещается разводить костры, сжигать мусор, сухую растительность и заниматься любыми работами, из-за которых может начаться пожар. Исключение власти сделали только для тех пожароопасных работ, которые проводятся в специально отведенных для этого местах. 


«В условиях особого противопожарного режима возрастают размеры штрафов за нарушения требований пожарной безопасности при сжигании мусора или пале сухой травы: на граждан — до 4 тыс. руб., на должностных лиц — до 30 тыс. руб., на юридических — до 500 тыс. руб.», — предупредили в мэрии Новосибирска.


Ранее региональные власти составили перечень населенных пунктов Новосибирской области, которые могут оказаться в опасности из-за лесных пожаров. В список попали 105 городов, поселков и деревень. 

Ольга Хмелевская
Фото Ольги Ярцевой

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