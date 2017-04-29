Первый за 20 лет рейс в Тбилиси проводили из «Толмачёво» с лезгинкой

Утром 29 апреля из Новосибирска отправился первый прямой авиарейс в Тбилиси за последние 20 с лишним лет. 


На празднике выступил Народный Ансамбль грузинского танца «Имеди»
На празднике выступил Народный Ансамбль грузинского танца «Имеди»

Полеты по новому маршруту начала авиакомпания S7 Airlines. Ранее в Грузию из Новосибирска можно было улететь только с пересадкой. 


По этому случаю в аэропорту в 7:00 была организована праздничная программа с выступлениями представителей грузинского землячества, авиакомпании S7 и аэропорта «Толмачёво». 


Как отметил генеральный директор АО «Аэропорт Толмачёво» Евгений Янкилевич, прямые рейсы из Новосибирска в Тбилиси не выполнялись с начала 1990-х годов. «Пока, по статистике продажи билетов, только 20 % пассажиров этого рейса — граждане Грузии, остальные — из России. Мы хотели бы, чтобы это соотношение было 50/50», — сказал Янкилевич. 


Для пассажиров, которые оказались рано утром в здании международного терминала, выступил Народный Ансамбль грузинского танца «Имеди». Также гости смогли попробовать блюда грузинской кухни и традиционный праздничный торт. 


Угощение для гостей праздника
Угощение для гостей праздника


Кроме того, среди участников был замечен мужчина, изображавший Сталина, с которым с удовольствием фотографировались собравшиеся.


Вылетавших в Тбилиси пассажиров провожал двойник Сталина
Вылетавших в Тбилиси пассажиров провожал двойник Сталина


Выступления музыкантов проходят в «Толмачёво» регулярно. Например, в марте этого года в аэропорту состоялся флешмоб с участием музыканта с мировым именем, уроженца Новосибирска Вадима Репина.

Стас Соколов 
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