По дорогам Новосибирска провезли гаубицу





Читатель НГС сфотографировал военную пушку в микрорайоне «Снегири» 12 апреля

Днем 28 апреля по дорогам Новосибирска прицепом проехала гаубица — новосибирцы поделились в соцсетях фото пушки, которую провезли по улице Богдана Хмельницкого. Гаубицу транспортировал военный грузовик.





Как рассказали НГС.НОВОСТИ читатели, военная техника на дорогах Калининского района появилась в середине этого месяца — еще 12 апреля новосибирец сфотографировал гаубицу, которую возили по микрорайону «Снегири».





Новосибирцы нередко видят военную технику на дорогах города и его пригородов, иногда эта техника попадает в ДТП. Например, 31 января под Новосибирском — между Академгородком и Кольцово — столкнулись внедорожник «Тойота Лэнд Крузер» и боевая машина пехоты.