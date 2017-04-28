Забытая сумка устроила переполох на станции метро «Речной вокзал»


Станция метро «Речной вокзал»
Станция метро «Речной вокзал»

Вечером 28 апреля в Новосибирске часть платформы на станции метро «Речной вокзал» полицейские перегородили из-за оставленной сумки.


«Я подошел, уже было оцепление, ждали кинолога, после появления его и собаки друг человека все проверил, затем сотрудники оцепление сняли. Минут 5 это наблюдал, снимать запрещали», — написал в редакцию НГС.НОВОСТИ очевидец после 9 часов вечера.


Примерно в 21:10 оцепление сняли, оказалось, что кто-то забыл сумку. Из-за инцидента полиция поставила таблички с двух сторон на платформе — таким образом, ее средняя часть оказалась оцеплена. Движение поездов не останавливали.


Станция метро «Речной вокзал»
Станция метро «Речной вокзал»


В конце февраля НГС.НОВОСТИ рассказывали, как полиция перекрыла часть станции метро «Октябрьская» из-за подозрительной коробки.

Елена Громкова
Фото очевидца

Прочтений: 1902
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (16)16
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено