Забытая сумка устроила переполох на станции метро «Речной вокзал»





Станция метро «Речной вокзал»

Вечером 28 апреля в Новосибирске часть платформы на станции метро «Речной вокзал» полицейские перегородили из-за оставленной сумки.







«Я подошел, уже было оцепление, ждали кинолога, после появления его и собаки друг человека все проверил, затем сотрудники оцепление сняли. Минут 5 это наблюдал, снимать запрещали», — написал в редакцию НГС.НОВОСТИ очевидец после 9 часов вечера.





Примерно в 21:10 оцепление сняли, оказалось, что кто-то забыл сумку. Из-за инцидента полиция поставила таблички с двух сторон на платформе — таким образом, ее средняя часть оказалась оцеплена. Движение поездов не останавливали.





Станция метро «Речной вокзал»







В конце февраля НГС.НОВОСТИ рассказывали, как полиция перекрыла часть станции метро «Октябрьская» из-за подозрительной коробки.

