НОВАТ объявил набор маленьких мальчиков

Зал в НОВАТе
Зал в НОВАТе

Новосибирский театр оперы и балета объявил набор в хор мальчиков от 8 до 11 лет.


«У нас идет набор, необходимость в мальчиках — чем моложе, тем лучше, чтобы не набирать на один сезон, а на более долгий срок. Потому что старше 11 лет у мальчиков начинается ломка голоса», — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе театра.


Количество нужных детей в пресс-службе назвать затруднились, однако отметили, что всего хор рассчитан на 40 мальчиков.


В своем аккаунте в «Инстаграме» представители театра отмечают, что от детей требуется знание сольфеджио, вокальная подготовка, а сценическая раскрепощенность и артистизм приветствуются. Заявки принимаются на электронный адрес: margaritamezentseva@gmail.com.

На этой неделе НГС уже обращался к теме оперного театра — мы публиковали фоторепортаж о прима-балерине театра Анне Жаровой.

Елена Громкова 
Фото Александра Ощепкова (1), instagram.com/novat_nsk (2)

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