НОВАТ объявил набор маленьких мальчиков

Зал в НОВАТе

Новосибирский театр оперы и балета объявил набор в хор мальчиков от 8 до 11 лет.





«У нас идет набор, необходимость в мальчиках — чем моложе, тем лучше, чтобы не набирать на один сезон, а на более долгий срок. Потому что старше 11 лет у мальчиков начинается ломка голоса», — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе театра.



Количество нужных детей в пресс-службе назвать затруднились, однако отметили, что всего хор рассчитан на 40 мальчиков.



В своем аккаунте в «Инстаграме» представители театра отмечают, что от детей требуется знание сольфеджио, вокальная подготовка, а сценическая раскрепощенность и артистизм приветствуются. Заявки принимаются на электронный адрес: margaritamezentseva@gmail.com.

Публикация от НОВАТ (@novat_nsk) Апр 28 2017 в 3:33 PDT

На этой неделе НГС уже обращался к теме оперного театра — мы публиковали фоторепортаж о прима-балерине театра Анне Жаровой.

