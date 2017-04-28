Лучшие российские фотографы прислали в Новосибирск антивоенные кадры
В Новосибирском Центре изобразительных искусств откроется выставка известных российских фотографов, в которой будут представлены работы антивоенной направленности.
Об открытии выставки НГС.НОВОСТИ рассказал один из ее организаторов, известный новосибирский фотограф Евгений Иванов.
«Есть на выставке блок "Хотят ли русские войны". Собрали 37 авторов из 23 городов. Пригласили [Владимира] Вяткина, [Сергея] Максимишина, Юру Абрамочкина. Еще несколько фотографов из Москвы. Саша Петросян из Питера. Сережа Потеряев из Екатеринбурга. Это — первый топ людей, которые делают современную русскую фотографию. Из Томска много ребят откликнулось. Мне хотелось сделать такой антивоенный проект — мол, хорош воевать, давайте договариваться», — рассказал новосибирский фотограф и один из организаторов выставки Евгений Иванов.
Также на выставке в одном из двух залов размещен блок работ самого Евгения Иванова и новосибирского фотографа Андрея Лашкова «Память», а также большое слайд-шоу фотографий ветеранов, которых эти авторы снимали на протяжении 12 лет.
Выставка откроется в Центре изобразительных искусств на ул. Свердлова завтра, 29 апреля.
Накануне в Доме актера открылась крупная фотовыставка Евгения Иванова, посвященная его 30-летней работе в оперном театре.
Илья Калинин
Фото предоставлены Евгением Ивановым