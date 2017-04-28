Лучшие российские фотографы прислали в Новосибирск антивоенные кадры

Сергей Максимишин (г. Санкт-Петербург). «Фонтан. Гудермес. Чечня. Январь 2003 г.»
Сергей Максимишин (г. Санкт-Петербург). «Фонтан. Гудермес. Чечня. Январь 2003 г.»


В Новосибирском Центре изобразительных искусств откроется выставка известных российских фотографов, в которой будут представлены работы антивоенной направленности.


Об открытии выставки НГС.НОВОСТИ рассказал один из ее организаторов, известный новосибирский фотограф Евгений Иванов.


Андрей Лашков (г. Новосибирск). Из серии «Спасенное детство-II. 2017 г.»
Андрей Лашков (г. Новосибирск). Из серии «Спасенное детство-II. 2017 г.»


Сергей Максимишин (г. Санкт-Петербург). «Чечня. Январь 2000 г.»
Сергей Максимишин (г. Санкт-Петербург). «Чечня. Январь 2000 г.»


Юрий Абрамочкин (г. Москва). «Бессмертный полк. Москва 2015 г.»
Юрий Абрамочкин (г. Москва). «Бессмертный полк. Москва 2015 г.»


Виктор Бухров (г. Курган). «Ветераны в День Победы»
Виктор Бухров (г. Курган). «Ветераны в День Победы»


«Есть на выставке блок "Хотят ли русские войны". Собрали 37 авторов из 23 городов. Пригласили [Владимира] Вяткина, [Сергея] Максимишина, Юру Абрамочкина. Еще несколько фотографов из Москвы. Саша Петросян из Питера. Сережа Потеряев из Екатеринбурга. Это — первый топ людей, которые делают современную русскую фотографию. Из Томска много ребят откликнулось. Мне хотелось сделать такой антивоенный проект — мол, хорош воевать, давайте договариваться», — рассказал новосибирский фотограф и один из организаторов выставки Евгений Иванов.


Владимир Соколаев (г. Новокузнецк). «Пенсионерка в День Победы на Бульваре Героев. Новокузнецк. 9 мая 1989 г.»
Владимир Соколаев (г. Новокузнецк). «Пенсионерка в День Победы на Бульваре Героев. Новокузнецк. 9 мая 1989 г.»


Евгений Иванов (г. Новосибирск). «Опасность забвения. Помните их в лицо»
Евгений Иванов (г. Новосибирск). «Опасность забвения. Помните их в лицо»


Максим Букин (г. Москва). «Марш мира. Москва 2014 г. Фотограф В.Вяткин»
Максим Букин (г. Москва). «Марш мира. Москва 2014 г. Фотограф В.Вяткин»


Сергей Потеряев (г. Екатеринбург). Серия «Уроки мужества. Городилов Александр Михайлович»
Сергей Потеряев (г. Екатеринбург). Серия «Уроки мужества. Городилов Александр Михайлович»


Также на выставке в одном из двух залов размещен блок работ самого Евгения Иванова и новосибирского фотографа Андрея Лашкова «Память», а также большое слайд-шоу фотографий ветеранов, которых эти авторы снимали на протяжении 12 лет.


Выставка откроется в Центре изобразительных искусств на ул. Свердлова завтра, 29 апреля.


Александр Петросян (г. Санкт-Петербург). «День Победы в Санкт-Петербурге»
Александр Петросян (г. Санкт-Петербург). «День Победы в Санкт-Петербурге»


Владимир Вяткин (г. Москва). «Запах войны»
Владимир Вяткин (г. Москва). «Запах войны»


Накануне в Доме актера открылась крупная фотовыставка Евгения Иванова, посвященная его 30-летней работе в оперном театре

Илья Калинин
Фото предоставлены Евгением Ивановым

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