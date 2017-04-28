Лучшие российские фотографы прислали в Новосибирск антивоенные кадры

Сергей Максимишин (г. Санкт-Петербург). «Фонтан. Гудермес. Чечня. Январь 2003 г.»





В Новосибирском Центре изобразительных искусств откроется выставка известных российских фотографов, в которой будут представлены работы антивоенной направленности.







Об открытии выставки НГС.НОВОСТИ рассказал один из ее организаторов, известный новосибирский фотограф Евгений Иванов.





Андрей Лашков (г. Новосибирск). Из серии «Спасенное детство-II. 2017 г.»





Сергей Максимишин (г. Санкт-Петербург). «Чечня. Январь 2000 г.»





Юрий Абрамочкин (г. Москва). «Бессмертный полк. Москва 2015 г.»





Виктор Бухров (г. Курган). «Ветераны в День Победы»





«Есть на выставке блок "Хотят ли русские войны". Собрали 37 авторов из 23 городов. Пригласили [Владимира] Вяткина, [Сергея] Максимишина, Юру Абрамочкина. Еще несколько фотографов из Москвы. Саша Петросян из Питера. Сережа Потеряев из Екатеринбурга. Это — первый топ людей, которые делают современную русскую фотографию. Из Томска много ребят откликнулось. Мне хотелось сделать такой антивоенный проект — мол, хорош воевать, давайте договариваться», — рассказал новосибирский фотограф и один из организаторов выставки Евгений Иванов.







Владимир Соколаев (г. Новокузнецк). «Пенсионерка в День Победы на Бульваре Героев. Новокузнецк. 9 мая 1989 г.»





Евгений Иванов (г. Новосибирск). «Опасность забвения. Помните их в лицо»





Максим Букин (г. Москва). «Марш мира. Москва 2014 г. Фотограф В.Вяткин»





Сергей Потеряев (г. Екатеринбург). Серия «Уроки мужества. Городилов Александр Михайлович»





Также на выставке в одном из двух залов размещен блок работ самого Евгения Иванова и новосибирского фотографа Андрея Лашкова «Память», а также большое слайд-шоу фотографий ветеранов, которых эти авторы снимали на протяжении 12 лет.







Выставка откроется в Центре изобразительных искусств на ул. Свердлова завтра, 29 апреля.







Александр Петросян (г. Санкт-Петербург). «День Победы в Санкт-Петербурге»





Владимир Вяткин (г. Москва). «Запах войны»





Накануне в Доме актера открылась крупная фотовыставка Евгения Иванова, посвященная его 30-летней работе в оперном театре.