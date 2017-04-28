Центробанк снизил ключевую ставку

Сегодня, 28 апреля, Банк России снизил ключевую ставку на 0,5 процентных пункта.







Со 2 мая 2017 года ключевая ставка составит 9,25 %.







«Совет директоров Банка России отмечает приближение инфляции к целевому уровню и продолжающееся снижение инфляционных ожиданий, а также восстановление экономической активности. Вместе с тем инфляционные риски сохраняются. В условиях умеренно жесткой денежно-кредитной политики целевой уровень инфляции 4 % будет достигнут до конца 2017 года и будет поддерживаться вблизи указанного уровня в 2018–2019 годах», — сообщается на сайте регулятора.







Банк отмечает, что сейчас темпы роста потребительских цен снизились до 4,3 % с 4,6 % в феврале. По оценке на 24 апреля, годовая инфляция составила 4,2–4,3 %. «В марте продолжилось замедление роста цен по всем основным группам товаров и услуг. Существенный вклад в замедление инфляции внесло укрепление рубля на фоне относительно высоких цен на нефть, сохранения интересов внешних инвесторов к вложениям в российские активы, а также снижения страховой премии за риск», — поясняет Центробанк.







Кроме того, отмечается, что в I квартале продолжилось восстановление экономики, сейчас аналитики ожидают увеличение инвестиций в основной капитал.







Тимур Нигматуллин, финансовый аналитик ГК «ФИНАМ», пояснил НГС.НОВОСТИ, что снижение ключевой ставки означает, что и процентные ставки в российской экономике снизятся.





«Банки будут снижать ставки по кредитам за несколько месяцев на сопоставимый уровень, будут снижать ставки по вкладам почти сразу же на сопоставимый уровень», — сказал Нигматуллин.







Он также предположил, что ставки по вкладам снизятся на полпроцентного пункта, а по кредитам, в особенности дорогим, снижение будет больше. «Если банк выдавал кредиты под 20 %, то снижение ключевой ставки на полпроцента дает снижение на один процентный пункт — это сопоставимый уровень», — объяснил эксперт.







Это уже второе понижение ставки за последнее время. В конце марта ставка упала с 10 % до 9,75 %.

