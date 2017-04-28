Центробанк снизил ключевую ставку

Центробанк снизил ключевую ставку

Сегодня, 28 апреля, Банк России снизил ключевую ставку на 0,5 процентных пункта.


Со 2 мая 2017 года ключевая ставка составит 9,25 %.


«Совет директоров Банка России отмечает приближение инфляции к целевому уровню и продолжающееся снижение инфляционных ожиданий, а также восстановление экономической активности. Вместе с тем инфляционные риски сохраняются. В условиях умеренно жесткой денежно-кредитной политики целевой уровень инфляции 4 % будет достигнут до конца 2017 года и будет поддерживаться вблизи указанного уровня в 2018–2019 годах», — сообщается на сайте регулятора.


Банк отмечает, что сейчас темпы роста потребительских цен снизились до 4,3 % с 4,6 % в феврале. По оценке на 24 апреля, годовая инфляция составила 4,2–4,3 %. «В марте продолжилось замедление роста цен по всем основным группам товаров и услуг. Существенный вклад в замедление инфляции внесло укрепление рубля на фоне относительно высоких цен на нефть, сохранения интересов внешних инвесторов к вложениям в российские активы, а также снижения страховой премии за риск», — поясняет Центробанк.


Кроме того, отмечается, что в I квартале продолжилось восстановление экономики, сейчас аналитики ожидают увеличение инвестиций в основной капитал.


Тимур Нигматуллин, финансовый аналитик ГК «ФИНАМ», пояснил НГС.НОВОСТИ, что снижение ключевой ставки означает, что и процентные ставки в российской экономике снизятся.


«Банки будут снижать ставки по кредитам за несколько месяцев на сопоставимый уровень, будут снижать ставки по вкладам почти сразу же на сопоставимый уровень», — сказал Нигматуллин.


Он также предположил, что ставки по вкладам снизятся на полпроцентного пункта, а по кредитам, в особенности дорогим, снижение будет больше. «Если банк выдавал кредиты под 20 %, то снижение ключевой ставки на полпроцента дает снижение на один процентный пункт — это сопоставимый уровень», — объяснил эксперт.


Это уже второе понижение ставки за последнее время. В конце марта ставка упала с 10 % до 9,75 %.

Елена Громкова
Фото Roxiller (Essentials/iStock)

Прочтений: 2382
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (25)25
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено