Новосибирца впечатлил огромный птичий клин над Обью

Новосибирца впечатлил огромный птичий клин над Обью (фото)

Жители Новосибирска и области стали замечать журавлей, пролетающих над городом — орнитологи объяснили, что птицы держат путь в Томск и Красноярск.


Фото клина журавлей над городом Обь заметил и сфотографировал один из читателей НГС.НОВОСТИ.


«Коллега видела одиноко пролетающего журавля над центром Новосибирска, высоко в небе. Эти птицы сейчас летят в Томск, в Красноярск, иногда останавливаются в Новосибирске», — прокомментировал сезонные птичьи миграции орнитолог Алексей Яновский.


В Новосибирскую область вернулось уже немало перелетных птиц — в начале апреля прилетели чайки, затем — дикие гуси, лебеди, утки.


«Самые смелые утки, вероятно, уже отложили яйца в укромных уголках и готовятся в начале мая выводить потомство», — отметил специалист.

Анна Наумцева
Фото читателя НГС

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