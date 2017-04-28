Новосибирца впечатлил огромный птичий клин над Обью

Жители Новосибирска и области стали замечать журавлей, пролетающих над городом — орнитологи объяснили, что птицы держат путь в Томск и Красноярск.





Фото клина журавлей над городом Обь заметил и сфотографировал один из читателей НГС.НОВОСТИ.





«Коллега видела одиноко пролетающего журавля над центром Новосибирска, высоко в небе. Эти птицы сейчас летят в Томск, в Красноярск, иногда останавливаются в Новосибирске», — прокомментировал сезонные птичьи миграции орнитолог Алексей Яновский.





В Новосибирскую область вернулось уже немало перелетных птиц — в начале апреля прилетели чайки, затем — дикие гуси, лебеди, утки.





«Самые смелые утки, вероятно, уже отложили яйца в укромных уголках и готовятся в начале мая выводить потомство», — отметил специалист.