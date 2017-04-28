На важном участке Красного проспекта появилась разделительная полоса

Новый островок безопасности на перекрестке Красного проспекта и ул. Гоголя



На перекрестке Красного проспекта и ул. Гоголя в Новосибирске появились новые островки безопасности и разделительные полосы.





Днем 28 апреля корреспондент НГС.НОВОСТИ увидел островки безопасности, закатанные новым асфальтом, на перекрестке Красного проспекта и ул. Гоголя. Кроме того, дорожники сделали разделительную полосу выше уровня проезжей части между потоками на Красном проспекте.







Теперь водители не смогут развернуться на Красном проспекте через парковку





Новый островок безопасности







Сейчас дорожники продолжают работы на этом участке Красного проспекта.





Дорожники делают разделительную полосу и островки безопасности напротив Дома офицеров





Ранее в пресс-центре мэрии рассказывали, что перекресток Красного проспекта и ул. Гоголя попал в федеральную программу «Безопасные и качественные дороги». Там сделают островки безопасности, разметку и поставят дорожные знаки.







Островок безопасности и разделительная полоса





Новосибирские дорожники уже активно приступили к ремонту: к 1 мая они должны закончить ямочный ремонт на основных магистралях, а после праздников приступить к глобальному ремонту дорог в Кировском районе. Кроме того, мэр Анатолий Локоть пообещал, что в этом году власти возьмутся за масштабный ремонт тротуаров.

