На важном участке Красного проспекта появилась разделительная полоса
На перекрестке Красного проспекта и ул. Гоголя в Новосибирске появились новые островки безопасности и разделительные полосы.
Днем 28 апреля корреспондент НГС.НОВОСТИ увидел островки безопасности, закатанные новым асфальтом, на перекрестке Красного проспекта и ул. Гоголя. Кроме того, дорожники сделали разделительную полосу выше уровня проезжей части между потоками на Красном проспекте.
Сейчас дорожники продолжают работы на этом участке Красного проспекта.
Ранее в пресс-центре мэрии рассказывали, что перекресток Красного проспекта и ул. Гоголя попал в федеральную программу «Безопасные и качественные дороги». Там сделают островки безопасности, разметку и поставят дорожные знаки.
Новосибирские дорожники уже активно приступили к ремонту: к 1 мая они должны закончить ямочный ремонт на основных магистралях, а после праздников приступить к глобальному ремонту дорог в Кировском районе. Кроме того, мэр Анатолий Локоть пообещал, что в этом году власти возьмутся за масштабный ремонт тротуаров.
Ксения Евдокимова
Фото Густаво Зырянова