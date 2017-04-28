На важном участке Красного проспекта появилась разделительная полоса

Новый островок безопасности на перекрестке Красного проспекта и ул. Гоголя
Новый островок безопасности на перекрестке Красного проспекта и ул. Гоголя

На перекрестке Красного проспекта и ул. Гоголя в Новосибирске появились новые островки безопасности и разделительные полосы.


Днем 28 апреля корреспондент НГС.НОВОСТИ увидел островки безопасности, закатанные новым асфальтом, на перекрестке Красного проспекта и ул. Гоголя. Кроме того, дорожники сделали разделительную полосу выше уровня проезжей части между потоками на Красном проспекте.


Теперь водители не смогут развернуться на Красном проспекте через парковку
Теперь водители не смогут развернуться на Красном проспекте через парковку


Новый островок безопасности
Новый островок безопасности


Сейчас дорожники продолжают работы на этом участке Красного проспекта.


Дорожники делают разделительную полосу и островки безопасности напротив Дома офицеров
Дорожники делают разделительную полосу и островки безопасности напротив Дома офицеров


Ранее в пресс-центре мэрии рассказывали, что перекресток Красного проспекта и ул. Гоголя попал в федеральную программу «Безопасные и качественные дороги». Там сделают островки безопасности, разметку и поставят дорожные знаки.


Островок безопасности и разделительная полоса
Островок безопасности и разделительная полоса


Новосибирские дорожники уже активно приступили к ремонту: к 1 мая они должны закончить ямочный ремонт на основных магистралях, а после праздников приступить к глобальному ремонту дорог в Кировском районе. Кроме того, мэр Анатолий Локоть пообещал, что в этом году власти возьмутся за масштабный ремонт тротуаров.

Ксения Евдокимова
Фото Густаво Зырянова

Прочтений: 2873
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (36)36
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено