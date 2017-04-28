88-летний водитель пошел под суд за ДТП c двумя пешеходами

В прокуратуре утверждают, что пожилой водитель получил права без заключения психиатра
В прокуратуре утверждают, что пожилой водитель получил права без заключения психиатра

В Новосибирске начали рассматривать уголовное дело в отношении 88-летнего пожилого мужчины — летом он сбил на переходе 2 человек.


Как сообщил НГС.НОВОСТИ помощник прокурора Новосибирска Алексей Пасюк, ДТП произошло на перекрестке ул. Петухова и Советского шоссе прошлым летом — 23 августа. В группе пропаганды ГИБДД по НСО пояснили, что в тот день около 10:50 пенсионер на Chevrolet Niva сбил на переходе 35-летнюю женщину и 12-летнюю девочку. По словам Алексея Пасюка, пострадавшие — мать и ее дочь — получили тяжкие травмы.


В отношении водителя возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем <…> правил дорожного движения <…>, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). На этой неделе дело направили в Кировский суд Новосибирска. Обвиняемому грозит до 2 лет тюрьмы.


Во время проверки оказалось, что пенсионер страдает психическим заболеванием, которое представляет опасность для жизни и здоровья окружающих — сейчас решают вопрос о принудительном лечении мужчины, рассказал Алексей Пасюк. По его словам, пожилой водитель пояснил, что за некоторое время до аварии оформил медицинскую справку для продления водительских прав в одной из коммерческих организаций Бердска, но не получил заключения врача-психиатра, хотя стоял на учете у специалиста.


Напомним, правоохранительные органы уже принуждали новосибирцев с опасными болезнями к лечению. Так, приставы заставили лечиться женщину, больную туберкулезом.

Кирилл Шматков
Фото Сергея Ляшко

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