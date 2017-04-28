Байкеры решили взять в поездку до Европы в меру упитанного новосибирца

В конкурсе будет несколько отборочных туров, в том числе пробная поездка по России







Новосибирские байкеры возьмут пассажира в Европу бесплатно — чтобы выбрать счастливчика, они проведут конкурс в соцсетях. Об этом НГС.НОВОСТИ сообщил президент мотоклуба 99 percent МС Константин Нельзин.







«Мы запускаем конкурс 1 мая. Призом будет одно пассажирское место на мотоцикле в поездке по Западной и Восточной Европе, Балканам, Юго-Западной Азии — это Турция, — рассказывает байкер. — И через Грузию мы вернемся обратно в Россию».







Такой маршрут команда одолеет минимум за месяц







Участников ждет отбор в 3 этапа. Сначала им предлагают написать эссе на тему «Почему именно я?», условия 2-го и 3-го задания байкер пока не раскрывает, но говорит, что несколько претендентов в июне отправятся в пробную поездку в один из городов России. «Человек, если он никогда не ездил, должен будет понять, надо ли это ему, — поясняет Константин Нельзин. — Потому что пробег будет достаточно экстремальный — 1700 км мы планируем проезжать за 1 день без промежуточных ночевок. Это около 20 часов».





Чтобы быстро добраться до Европы, мотоциклисты будут ехать по 20 часов подряд







Такой напряженный темп будет только на территории России — когда путешественники доберутся до Европы, они собираются совершать броски по 300–400 км, а затем по 1–3 дня осматривать достопримечательности. Старт поездки намечен на 6 сентября, она продлится от 30 до 45 дней в зависимости от погоды и других условий. Для путешествия байкеры выбрали именно это время года, потому что летом в Европе довольно жарко, много туристов и высокие цены, поясняет президент мотоклуба.







Претендент на участие в мототуре должен весить не более 70 кг и соответствовать еще нескольким критериям







Участвовать в конкурсе смогут не все. Так, претендент должен весить не больше 70 кг, иметь всю необходимую экипировку, шенгенскую визу, медицинскую страховку по России и Европе. «Мотоцикл — это достаточно небезопасное средство, поэтому есть определенные ограничения», — комментирует он.







Определять победителей каждого этапа будут с помощью голосования в соцсетях. «Если возникнет подозрение о накрутке голосов, мы исключим участника из конкурса», — предупреждает Нельзин. Подробный анонс с условиями конкурса организатор обещает опубликовать на своей странице «ВКонтакте» и на сайте motosib.ru 1 мая. Константин Нельзин предупреждает, что победителю оплатят только проживание — о питании придется позаботиться самому.







Байкеры не просто катаются по другим странам, а делают фотографии и снимают фильмы о жизни простых людей





Бюджет поездки организатор оценивает примерно в 1,5 млн руб. на 2 мотоцикла. По итогам путешествия новосибирские байкеры планируют смонтировать документальный фильм с рабочим названием «Вокруг Черного моря: большое кольцо». «У нас же цель поездки не просто прокатиться, а снять фильм о жизненных ценностях простых людей разных стран, показать, что все хотят мира, любви и счастья, — отмечает Константин Нельзин. — Нас уже пригласили с этим фильмом на питерский фестиваль документального кино “Сел и поехал”».





В прошлом году Константин Нельзин и его друзья доехали на мотоциклах до Грузии — он рассказал НГС.НОВОСТИ о путешествии и поделился яркими фотографиями.