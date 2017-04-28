Байкеры решили взять в поездку до Европы в меру упитанного новосибирца

В конкурсе будет несколько отборочных туров, в том числе пробная поездка по России
В конкурсе будет несколько отборочных туров, в том числе пробная поездка по России


Новосибирские байкеры возьмут пассажира в Европу бесплатно — чтобы выбрать счастливчика, они проведут конкурс в соцсетях. Об этом НГС.НОВОСТИ сообщил президент мотоклуба 99 percent МС Константин Нельзин.


«Мы запускаем конкурс 1 мая. Призом будет одно пассажирское место на мотоцикле в поездке по Западной и Восточной Европе, Балканам, Юго-Западной Азии — это Турция, — рассказывает байкер. — И через Грузию мы вернемся обратно в Россию».


Такой маршрут команда одолеет минимум за месяц
Такой маршрут команда одолеет минимум за месяц


Участников ждет отбор в 3 этапа. Сначала им предлагают написать эссе на тему «Почему именно я?», условия 2-го и 3-го задания байкер пока не раскрывает, но говорит, что несколько претендентов в июне отправятся в пробную поездку в один из городов России. «Человек, если он никогда не ездил, должен будет понять, надо ли это ему, — поясняет Константин Нельзин. — Потому что пробег будет достаточно экстремальный — 1700 км мы планируем проезжать за 1 день без промежуточных ночевок. Это около 20 часов».


Чтобы быстро добраться до Европы, мотоциклисты будут ехать по 20 часов подряд
Чтобы быстро добраться до Европы, мотоциклисты будут ехать по 20 часов подряд


Такой напряженный темп будет только на территории России — когда путешественники доберутся до Европы, они собираются совершать броски по 300–400 км, а затем по 1–3 дня осматривать достопримечательности. Старт поездки намечен на 6 сентября, она продлится от 30 до 45 дней в зависимости от погоды и других условий. Для путешествия байкеры выбрали именно это время года, потому что летом в Европе довольно жарко, много туристов и высокие цены, поясняет президент мотоклуба.


Претендент на участие в мототуре должен весить не более 70 кг и соответствовать еще нескольким критериям
Претендент на участие в мототуре должен весить не более 70 кг и соответствовать еще нескольким критериям


Участвовать в конкурсе смогут не все. Так, претендент должен весить не больше 70 кг, иметь всю необходимую экипировку, шенгенскую визу, медицинскую страховку по России и Европе. «Мотоцикл — это достаточно небезопасное средство, поэтому есть определенные ограничения», — комментирует он.


Определять победителей каждого этапа будут с помощью голосования в соцсетях. «Если возникнет подозрение о накрутке голосов, мы исключим участника из конкурса», — предупреждает Нельзин. Подробный анонс с условиями конкурса организатор обещает опубликовать на своей странице «ВКонтакте» и на сайте motosib.ru 1 мая. Константин Нельзин предупреждает, что победителю оплатят только проживание — о питании придется позаботиться самому.


Байкеры не просто катаются по другим странам, а делают фотографии и снимают фильмы о жизни простых людей
Байкеры не просто катаются по другим странам, а делают фотографии и снимают фильмы о жизни простых людей


Бюджет поездки организатор оценивает примерно в 1,5 млн руб. на 2 мотоцикла. По итогам путешествия новосибирские байкеры планируют смонтировать документальный фильм с рабочим названием «Вокруг Черного моря: большое кольцо». «У нас же цель поездки не просто прокатиться, а снять фильм о жизненных ценностях простых людей разных стран, показать, что все хотят мира, любви и счастья, — отмечает Константин Нельзин. — Нас уже пригласили с этим фильмом на питерский фестиваль документального кино “Сел и поехал”».


В прошлом году Константин Нельзин и его друзья доехали на мотоциклах до Грузии — он рассказал НГС.НОВОСТИ о путешествии и поделился яркими фотографиями.

Александра Зенкова  
Фото предоставлены Константином Нельзиным (1, 35), карта с сайта maps.google.ru (2)

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