Новосибирские врачи спасли дачницу, сильно похудевшую из-за рискованной болезни

Женщина не могла спать и сильно похудела из-за опасной болезни
Женщина не могла спать и сильно похудела из-за опасной болезни

Клиника Мешалкина рассказала историю пациентки из Новосибирска со смертельным заболеванием аорты — женщина похудела на 12 кг и страдала приступами удушья, но сложная операция спасла ей жизнь.


Пациентка клиники 76-летняя Светлана Назаровна плохо себя чувствовала с января прошлого года — появились одышка, быстрая утомляемость, слабость. За год женщина похудела на 12 кг, описали в пресс-службе Сибирского федерального биомедицинского исследовательского центра имени академика Мешалкина. Женщина не могла долго разговаривать и спать ночью: мучили приступы удушья, не было сил дойти до соседней комнаты, пропал аппетит, а за месяц до операции начали сильно отекать ноги.


Кардиохирурги поставили ей диагноз — аортальный стеноз (частичное сужение устья аорты в области аортального клапана), затруднявший отток крови из левого желудочка сердца в аорту, снабжающую кровью весь организм.


Светлана Назаровна и врач клиники Мешалкина Дмитрий Зубарев
Светлана Назаровна и врач клиники Мешалкина Дмитрий Зубарев


«При выраженном сужении клапанного отверстия у больных появляется одышка, они начинают жаловаться на головокружения, обмороки, отеки нижних конечностей. Пациенты плохо переносят нагрузку, их мучают приступы удушья.


Они не могут долго находиться в горизонтальном положении, спят, как правило, только сидя. По статистике, 50 % пациентов с аортальным стенозом погибают в течение двух лет»,


— объяснил врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению клиники Дмитрий Зубарев. 


В центре отметили, что раньше таким больным выполняли «открытую» операцию с аппаратом искусственного кровообращения. Но за последние пять лет российские врачи научились делать эндоваскулярное протезирование аортального клапана. К тому же операция через прокол в бедренной артерии под рентгеновским контролем не требует общего наркоза.


Светлане Назаровне запретили делать «открытую» операцию из-за сопутствующих заболеваний, в том числе сахарного диабета. По словам Дмитрия Зубарева, технология возвращает к полноценной жизни даже тех пациентов, которым раньше отказывали в оперативной помощи. В год выдается 50 квот на такие операции.


Через неделю после операции Светлана Назаровна вернулась домой и, по информации клиники, чувствует себя хорошо: даже смогла лечь на бок и спать на спине.


«С начала садово-огородного сезона Светлана Назаровна сможет заниматься любимым делом — благоустраивать небольшой участок рядом с домом, хотя совсем недавно она и не надеялась, что вернется к полноценной жизни», — заметили в клинике.


Ранее врачи клиники сделали еще одну сложную операцию: они впервые удалили мужчине опухоль мочевого пузыря, не сделав ни одного разреза.

Мария Морсина
Фото предоставлены пресс-службой Сибирского федерального биомедицинского исследовательского центра имени академика Мешалкина

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