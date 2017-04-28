Жителям новых высоток на берегу Оби дали воду после 2-дневного отключения

15 домов были без воды почти 2 дня
15 домов были без воды почти 2 дня

Жителям ЖК «Европейский Берег», у которых с утра 26 апреля начались перебои с водоснабжением, вернули горячую и холодную воду.


Об этом сегодня сообщила читательница НГС.НОВОСТИ, живущая в доме на ул. Большевистской, 102. «Проснулись сегодня в 07:00, переживали, вести в детский сад ребенка или нет. Потом вода появилась. Насколько мне известно, вчера той воды, которую подвозили, хватило не всем, соседи ходили за ней в "Ленту". Надолго ли дали воду, непонятно — работы во дворе еще идут», — рассказала читательница.


Вчера на муниципальном портале «Мой Новосибирск» была размещена информация, что отключение связано с работами на водоводе по ул. Большевистская, 127 — всего без воды осталось более 15 многоэтажных домов в ЖК «Европейский Берег». 

Анна Наумцева
Фото Анны Золотовой

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