Насекомые-кровопийцы начали охоту на новосибирцев

Новосибирцев начали кусать первые комары
Новосибирцев начали кусать первые комары

В Новосибирске проснулись первые комары — они уже начали кусать жителей города.


«Комар начинает вылетать, как только мелкие, прогревающиеся водоемы начинают задавать им градусо-дни — определенную температуру. Сначала появляется куколка, потом появляется комар. Где-то водоемы уже оттаяли — они начинают давать комара», — рассказал НГС.НОВОСТИ консультант Новосибирского областного центра дезинфекции, врач-дезинфектолог Владимир Крыжановский.


Однако, по его словам, количество комаров сейчас еще незначительно, они встречаются единично, а их массовый вылет случится, скорее всего, в середине мая, когда станет теплее.


Кроме того, собеседник рассказал, что течение Оби может привлечь в город высокую численность мошки. «Если личинки комаров живут преимущественного в стоячих водоемах, то личинки мошки зачастую живут в проточных и горных реках. В Оби в этом году полупроточный режим активизировался, судя и по прошлому году, в этом году численность этой группы кровососущих насекомых будет достаточно высокая. Это предположение, многое будет зависеть о того, какое будет лето в целом, какова будет первая половина лета», — заметил Владимир Крыжановский.


В середине апреля ученые уже предупреждали, что из-за того, что в НСО в больших количествах накапливается влага, летом будут полчища комаров и мошек.


Кроме комаров в Новосибирске, по наблюдениям очевидцев, уже можно встретит златоглазок, шмелей, а также бабочек. Владимир Крыжановский отметил, что хищные златоглазки, в частности, вылетают ранней весной.


«Шмели появляются, как только температура 15–20 градусов, хотя бы короткий период, они выходят с зимовок», — пояснил Крыжановский. Он добавил, что среди бабочек уже появились крапивницы и белянки.

Елена Громкова
Фото Joejoesang (Essentials/iStock)

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