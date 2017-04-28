Насекомые-кровопийцы начали охоту на новосибирцев

Новосибирцев начали кусать первые комары

В Новосибирске проснулись первые комары — они уже начали кусать жителей города.







«Комар начинает вылетать, как только мелкие, прогревающиеся водоемы начинают задавать им градусо-дни — определенную температуру. Сначала появляется куколка, потом появляется комар. Где-то водоемы уже оттаяли — они начинают давать комара», — рассказал НГС.НОВОСТИ консультант Новосибирского областного центра дезинфекции, врач-дезинфектолог Владимир Крыжановский.







Однако, по его словам, количество комаров сейчас еще незначительно, они встречаются единично, а их массовый вылет случится, скорее всего, в середине мая, когда станет теплее.







Кроме того, собеседник рассказал, что течение Оби может привлечь в город высокую численность мошки. «Если личинки комаров живут преимущественного в стоячих водоемах, то личинки мошки зачастую живут в проточных и горных реках. В Оби в этом году полупроточный режим активизировался, судя и по прошлому году, в этом году численность этой группы кровососущих насекомых будет достаточно высокая. Это предположение, многое будет зависеть о того, какое будет лето в целом, какова будет первая половина лета», — заметил Владимир Крыжановский.







В середине апреля ученые уже предупреждали, что из-за того, что в НСО в больших количествах накапливается влага, летом будут полчища комаров и мошек.







Кроме комаров в Новосибирске, по наблюдениям очевидцев, уже можно встретит златоглазок, шмелей, а также бабочек. Владимир Крыжановский отметил, что хищные златоглазки, в частности, вылетают ранней весной.





«Шмели появляются, как только температура 15–20 градусов, хотя бы короткий период, они выходят с зимовок», — пояснил Крыжановский. Он добавил, что среди бабочек уже появились крапивницы и белянки.

