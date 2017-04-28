Новосибирец поймал в Оби гигантскую «речную свинью»

Новосибирец Дмитрий Андропов поймал в Оби в районе микрорайона ОбьГЭС 16-килограммового сазана — богатый улов ему принесла вечерняя поездка к воде вчерашним вечером.


Дмитрий Андропов поймал сазана весом 16 кг на ОбьГЭСе
Дмитрий Андропов поймал сазана весом 16 кг на ОбьГЭСе


«Вчера с товарищем поехали вечер посидеть на Брандвахту, на ОбьГЭС. Там можно рыбачить на резинку с двумя крючками или на донную удочку с двумя крючками. Закинули резинку, посидели с час — не клюет. Тут у меня раз — и как будто зацеп. Я подергал — не идет. Начал наматывать [леску] на руку и от берега отходить, чтобы оторвать снасть. Чувствую, что зашевелилось, меня обратно к речке тянет. Я тут уже понял, что там что-то огромное попалось», — рассказал НГС.НОВОСТИ Дмитрий.


Оказалось, что за крючок хвостом зацепился большой сазан. «Минут 40 мы с ним тягались, в итоге подтащил на берег. Вода еще холодная, он не такой активный был», — вспоминает Андропов.


Дома рыбак взвесил улов — сазан потянул на 16 кг. Дмитрий добавил, что такую большую рыбу поймал не впервые — в 2015 году ему попался сазан весом 21,5 кг.


Из части выловленного вчера сазана рыбак планирует сделать шашлык, а остатки — завялить.


«Сазан — это дикая форма карпа. Карп — это одомашненная форма сазана, это как сестра и брат, — разъяснял ранее НГС.НОВОСТИ директор Западно-Сибирского НИИ водных биоресурсов и аквакультуры Александр Ростовцев. — Карп создавался как порода сазана, но в первую очередь откормленного типа — постоянно его кормили, как свинью. Его и называют водяная свинья».


Новосибирские рыбаки часто ловят огромных рыб (кликнув на эту ссылку, вы откроете фоторепортаж про настоящих речных монстров). При этом уловом могут похвастаться не только мужчины: в прошлом году сибирячка на спор поймала огромного судака — рыба весила 7,5 кг.

Ксения Евдокимова
Фото с сайта fishingsib.ru

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