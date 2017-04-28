Эксперты подсчитали, сколько стоит 1 километр дороги в Новосибирске


С 2013-го по 2016 год на ремонт дорог в Новосибирске государство потратило больше 5 млрд руб.
С 2013-го по 2016 год на ремонт дорог в Новосибирске государство потратило больше 5 млрд руб.


Аналитики из антикоррупционного центра «Трансперенси Интернешнл – Россия» подсчитали стоимость ремонта, строительства и содержания 1 км дорог в Новосибирске. Чтобы узнать, сколько государство тратит на это, специалисты проанализировали городские бюджеты на 2017 год — подраздел 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», и данные проекта «Безопасные и качественные дороги» Министерства транспорта РФ.


Как выяснилось, в Новосибирске затраты на 1 км дорог составляют 6 млн 584,7 тыс. руб.


Это меньше, чем в Москве (23 млн 619,5 тыс. руб.) и Санкт-Петербурге (14 млн 251,9 тыс. руб.), но больше, чем, например, в Барнауле (1 млн 324,5 тыс. руб.), Омске (1 млн 82,3 тыс. руб.) или Чите (236,9 тыс. руб.).


Кроме того, специалисты антикоррупционного центра просмотрели госконтракты на ремонт дорог в Новосибирске и выяснили, что за 2013–2016 годы на него ушло 5 млрд 395,5 млн руб. При этом, по данным проекта «Безопасные и качественные дороги», нормативам соответствуют только 30,9 % новосибирских дорог, отмечают в «Трансперенси Интернешнл – Россия».


Качество дорог регулярно наносит урон городскому бюджету: например, недавно жительница Новосибирска выиграла суд против мэрии — за ремонт машины, которая сломалась после поездки по улице с глубокими ямами, власти должны заплатить ей почти 57 тыс. руб.

Ольга Хмелевская
Фото Татьяны Фатеевой

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