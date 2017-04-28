Мэрия решила снести 12 домов для расширения Зыряновской

Частный сектор на ул. Зыряновской в Октябрьском районе

Власти вплотную занялись проектом расширения ул. Зыряновской в Новосибирске — сейчас идут переговоры с хозяевами 12 домов, которые попадают под снос.





Об этом сообщил сегодня на встрече с журналистами главный архитектор Новосибирска Виктор Тимонов. По его словам, сейчас городские власти решают вопрос о сумме компенсации хозяевам этих домов.







«Предполагается, что расположенная на этой улице трамвайная колея будет перенесена ближе к железной дороге, таким образом на эту ширину она будет увеличена. Сама улица, там будет спуск на Ипподромскую. Это поможет объехать Большевистскую, также на Восходе у нас нередко бывают транспортные коллапсы», — отметил Тимонов.





Мэр Анатолий Локоть сказал, что попытается ввести этот проект в федеральную программу и получить оттуда финансирование. Власти надеются, что ул. Зыряновская поможет разгрузить ул. Большевистскую и станет дублером ее отдельных участков. Расширенная дорога на ул. Зыряновской, по задумке мэрии, также облегчит движение по пл. инженера Будагова и снизит транспортные потоки на пути к Михайловской набережной.





Сроков, когда начнется снос, Анатолий Локоть пока не назвал. «Будет финансирование — будут сроки», — отметил мэр.