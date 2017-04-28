Столкновение «ГАЗели» и грузовика перекрыло дорогу в районе «Толмачёво»

ДТП произошло в 4 км от Толмачевского кольца

Автомобилисты сообщают о серьезной аварии недалеко от Толмачевского кольца. Столкнулись «ГАЗель» и грузовой автомобиль КамАЗ. Передняя часть «ГАЗели» оказалась смятой о прицеп большегруза, а сам он завалился на бок. Авария произошла в 4 км от Толмачевского кольца. Информации о пострадавших пока нет.







Пробка растянулась на несколько километров в оба направления движения. Водителям рекомендуют объезжать затор через Северный объезд.





Несколько лет назад на этом самом месте произошла страшная авария, в которой погибли три человека — водитель и пассажиры «Мерседеса».





Пробка растянулась на несколько километров





