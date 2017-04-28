Экспертиза нашла в крови погибшего в ДТП священника 2,53 промилле алкоголя

Фото с места аварии

Стали известны предварительные результаты проверки смертельной аварии с участием священнослужителя в Затоне — погибший за рулем «Тойоты» был сильно пьян.





Как сообщали ранее НГС.НОВОСТИ, 22 апреля на ул. Междуреченская 40-летний водитель Toyota Caldina не справился с управлением, выехал с дороги и перевернулся. Мужчину выбросило из салона и придавило крышей машины, от полученных травм он скончался. Как рассказали НГС.НОВОСТИ знакомые погибшего, мужчина служил в местном храме, а до этого работал лор-врачом.







Сегодня, 28 апреля, стали известны предварительные результаты проверки. «По информации следственного отдела ГУ МВД по городу Новосибирску, установлено опьянение. Результаты анализов уже есть. Сильное алкогольное опьянение — 2,53 промилле», — сообщил НГС.НОВОСТИ помощник прокурора Новосибирска Алексей Пасюк и отметил, что проверка еще продолжается и что ее окончательные итоги появятся не раньше чем через месяц после аварии.





По словам Алексея Пасюка, пока информации о том, что в ДТП виноват кто-то, кроме погибшего, нет, поэтому возбуждать уголовное дело, скорее всего, не будут.







2,53 промилле считается состоянием сильного алкогольного опьянения — это эквивалентно 300 мл выпитой водки.





Брат погибшего отказался комментировать НГС.НОВОСТИ предварительные результаты экспертизы.