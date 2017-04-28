Новосибирский клуб выпустил вечный входной билет с бесплатными бубликами

На самом деле дня рождения у «Трубы» два: нелегальное открытие случилось в 2002 году, но в начале 2003-го клуб закрыли с ОМОНом, после чего весной заведение открылось уже официально

В джаз-клубе «Труба» в честь 14-летия заведения решили выпустить бессрочный бесплатный билет на посещение любых мероприятий.







«Золотая карта» дает право на скидку 15 % в клубе и бонусы в виде напитков, в том числе в виде чая с бубликами и вареньем, рассказал НГС.НОВОСТИ арт-директор «Трубы» Александр Ковальский.





Официально о выпуске «золотой карты» будет объявлено в клубе 29 апреля — в рамках программы празднования дня рождения клуба. Для получения бессрочного билета в клуб необходимо будет зарегистрироваться в специальной группе соцсети «ВКонтакте» и выполнять в течение месяца различные квесты-задания.







«Например, кто быстрее добежит до пл. Ленина, сфотографируется и тут же выложит фото в группе. Может, какие и "домашние" задания будут — записать песню, прочитать стихотворение и выложить видео в группе. И никто не будет знать, когда появится очередной квест, который надо будет быстро выполнить», — пояснил Александр Ковальский и добавил, что спустя месяц выполнения заданий клуб выберет самого активного участника.







В честь 14-го дня рождения в «Трубе» решили выпустить «вечный» входной билет

Начиная с сегодняшнего дня и до 1 мая включительно в «Трубе» пройдут праздничные мероприятия, приуроченные ко дню рождения заведения.







Не все ночные клубы Новосибирска успевают дожить даже до своего первого дня рождения. Например, клуб «Малевич» официально открылся в конце февраля этого года, а закрылся уже примерно через неделю.