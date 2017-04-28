Бывший полицейский признался в торговле конфискованными наркотиками

Полицейские пытались продать почти килограмм наркотиков
Полицейские пытались продать почти килограмм наркотиков

Закончено расследование уголовного дела в отношении бывшего полицейского, попавшегося на продаже синтетических наркотиков.


Экс-сотрудника полиции обвиняют по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотиков).


«В ходе расследования 26-летний обвиняемый вину в совершении инкриминируемого ему преступления признал и сообщил следователю о своем намерении содействовать в раскрытии и расследовании преступления, изобличении второго соучастника деяния», — рассказали в следственном управлении СК РФ по НСО.


По данным следствия, в июне 2016 года следователь полиции Кировского района сдал в камеру хранения вещественных доказательств 937 граммов изъятой «синтетики». Ответственным за хранение оказался 34-летний старшина отделения тылового обеспечения отдела полиции. Он решил забрать их и продать.


Старшина нашел себе подельника — 26-летнего полицейского отдельного батальона охраны и конвоирования управления МВД России по Новосибирску. В декабре 2016 года мужчины нашли покупателя — он согласился купить всю «синтетику» за 350 тыс. руб. Продавать товар поехал 26-летний полицейский. 21 декабря его задержали, когда он пытался сбыть наркотики, после правоохранителям попался и сам старшина.


После того, как 26-летний обвиняемый признал вину и согласился помогать следствию, с ним заключили досудебное соглашение о сотрудничестве, а его дело следователи вывели в отдельное производство. Сейчас оно отправлено в суд.


Уголовное дело в отношении старшины продолжают расследовать.


В начале апреля НГС.НОВОСТИ рассказывал о другом деле, связанном с полицейскими и наркотиками — правоохранителей заподозрили в том, что они заставили 20-летнего парня приобрести «синтетику».

Елена Громкова
Фото Vladimir Arndt (Essentials/iStock)

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