Новосибирцы перестали покупать планшеты и зеркальные фотоаппараты

Зеркальные камеры новосибирцев больше не интересуют

Продавцы электроники сообщают, что в Новосибирске заметно упал спрос на планшеты и зеркальные фотокамеры — их заменили телефоны с большой диагональю, хромбуки и беззеркалки.







По данным компании «Евросеть», по сравнению с прошлым годом в Новосибирске купили на 13 % больше смартфонов, по СФО их продажи выросли на 20 %. Прирост выручки за смартфоны в Новосибирске составил 18 % (по Сибири — 29 %). Самыми популярными моделями стали смартфоны на операционной системе Android в нижнем ценовом сегменте — от 2 тыс. до 10 тыс. руб.





Смартфоны вытесняют с рынка планшеты, уверены в «Евросети». По сравнению с предыдущим годом количество купленных планшетов в Новосибирске упало на 19 %, что даже больше, чем в среднем по СФО (–18 %). Относительную популярность сохранили планшеты в сегменте от 3 тыс. до 6 тыс. руб. без поддержки SIM-карты.





«Среди портативных устройств, кроме смартфонов, положительную динамику в количестве продаж в I квартале 2017 года демонстрирует только рынок мобильных компьютеров за счет роста сегмента доступных решений, таких как медиабуки и хромбуки», — отмечают в компании.





Сильнее всего, по наблюдениям «Евросети», упал рынок цифрового фото по сравнению с I кварталом 2016 года,





самые популярные модели теперь — это беззеркальные камеры со сменными объективами, которые занимают немного места и дают хорошее качество картинки.





Тренды, озвученные «Евросетью», подтверждает и коммерческий директор компании «ТехноСити» Сергей Которов. «Структура потребления изменилась во всем мире, телефоны для большинства людей заменили фотоаппараты. Продажи фотоаппаратов упали во всем мире, планшеты не оправдали ожиданий, они вытесняются телефонами с большими диагоналями», — говорит Которов.





Однако он не согласен с тем, что в Новосибирске могут пользоваться популярностью хромбуки — ноутбуки на базе ОС Chrome от Google, которые работают только при наличии интернета. «Это такой странный девайс, хромбуков в России практически нет. Сомневаюсь, что они кому-то нужны, у нас проникновение интернета еще не настолько большое, чтобы отказаться от операционной системы», — отмечает Сергей Которов. Спрос на классические ноутбуки, по его оценкам, за последний год не изменился.





Что касается фотоаппаратов, то Которов также отмечает падение интереса к дешевым зеркальным фотоаппаратам, которые сегодня заменяют миниатюрные беззеркальные со сменной оптикой. В Новосибирске, по его словам, в лидеры продаж вышли камеры Fuji и Sony, обогнав зеркалки от Canon и Nikon. «По сути это то же самое, но они отличаются технологически — в беззеркальных затворы и зеркала, начинка эпохи пленочных камер уходит, устройства стали полностью электронными и уменьшились из-за этого в размерах», — объясняет эксперт.





Ранее НГС подробно писал о том, собираются ли новосибирцы снова переходить на кнопочные телефоны — в этом году на рынок вернулась легендарная модель телефона Nokia 3310.