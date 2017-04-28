Новосибирских детей попросили разрисовать самолет Bombardier

Самолет авиакомпании «РусЛайн» получит ливрею с детскими рисунками
Самолет авиакомпании «РусЛайн» получит ливрею с детскими рисунками

Новосибирский благотворительный фонд «Солнечный город» и компания NEW JET group объявили конкурс детских рисунков, которые появятся на ливрее самолета авиакомпании «РусЛайн». 


Сбор детских рисунков уже начался на сайте социального проекта «Аист» — портреты идеальной семьи ждут от воспитанников детских домов по всем городам России, рассказала коммерческий директор NEW JET group (занимается брендингом самолетов) и руководитель проекта Екатерина Абрамочкина. Вместе с компанией проект делает новосибирский фонд «Солнечный город».


«Мы бы хотели, чтобы дети нарисовали свой взгляд на их счастливую семью. Пусть это будет “мама, папа, я”, домик, садик. А как там дальше детская мысль пойдет. 


Мы будем счастливы и рады видеть, может, устроим галерею даже этих рисунков. Возьмем все рисунки — 100, 200, 300, сколько будет — и разместим в галерее», — пояснила Екатерина Абрамочкина. Она подчеркнула, что рисунки принимаются только от воспитанников детдомов.


Ранее в Новосибирск прилетал «благотворительный» самолет компании «Трансаэро»: во время рейса можно было делать пожертвования для больных детей
Ранее в Новосибирск прилетал «благотворительный» самолет компании «Трансаэро»: во время рейса можно было делать пожертвования для больных детей


Лучшие рисунки, предварительно отобранные экспертами, оргкомитет поместит на сайт проекта — за них можно будет голосовать там, а также в соцсетях, до начала июля. 


Рисунки победителей появятся к осени на самолете Bombardier CRJ 100/200 ER/LR авиакомпании «РусЛайн», он будет летать по городам Сибири, а также до Екатеринбурга и Москвы в течение года.


По словам руководителя проекта, если красивых детских картин будет много, то организаторы постараются украсить 2-3 таких самолета. Также победителей пригласят на благотворительный вечер в Москве и подарят им ценные подарки, в том числе приглашения в вузы страны, добавила Екатерина Абрамочкина.


Ранее необычный самолет, раскрашенный цветными ладошками, запустила авиакомпания «Трансаэро» на акции «Рейс надежды». Его пассажиры во время полета могли делать пожертвования для больных детей. А еще один новосибирский благотворительный фонд «Защити жизнь» предложил горожанам в этом году отдать бонусы на авиаперелеты детям с онкологическими заболеваниями

Мария Морсина
Фото Сергея Пивоварова (РИА Новости) (1), Николая Енина (2)

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