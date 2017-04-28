92-летний новосибирец написал огромную картину для 100-квартирного дома

Диорама уже смонтирована в одном из шести новых выставочных залов в стоквартирном доме





Ко Дню Победы мэрия Новосибирска откроет в 100-квартирном доме на Красном проспекте, 16 выставочные залы — в одном из них покажут первую за Уралом диораму размером 2,7 на 10 м. Ее автор — известный новосибирский художник-баталист и ветеран Великой Отечественной войны Вениамин Чебанов.





На создание 10-метровой картины 92-летнему живописцу потребовалось около года





«Это единственная за Уралом диорама, а тем более написанная участником Великой Отечественной войны, — пояснила начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Анна Терешкова. — Это очень достойно и очень трогательно. Мы, к сожалению, уже немножко далеки [от события], уже наши бабушки и дедушки принимали участие [в войне]. Но когда ты видишь диораму, многое ощущается по-другому».







Вениамин Чебанов после войны работал художником-оформителем, а затем получил специальное образование





По словам Анны Терешковой, когда художник только начинал создавать работу, ее увидел мэр Новосибирска Анатолий Локоть и дал поручение найти для картины отдельное помещение. В результате в 100-квартирном доме по адресу Красный проспект, 16 создали подразделение Городского центра изобразительных искусств площадью около 600 кв. м.







6 новых выставочных залов оформлены по современным стандартам





«Это 6 выставочных залов, оборудованных очень хорошо: выставлен свет, сделана подвесная система, система кондиционирования, — рассказала директор ГЦИ Наталья Сергеева. — Помещения специально отремонтированы под диораму и военно-патриотические мероприятия».







Чтобы получились живые батальные сцены, к полотну размером 2,7 на 10 м автор сделал около 300 эскизов





Диорама называется «Сибирская добровольческая» — на холсте художник изобразил бои 22-й Сибирской добровольческой дивизии. «Нужно понимать, что это личностные ощущения, а не просто какие-то услышанные рассказы, это то, что сам автор — участник событий — выложил на холст. В этом и уникальность диорамы», — комментирует Анна Терешкова.







Найти отдельное помещение для первой в Сибири диорамы поручил мэр Анатолий Локоть





Стыки между полотнами, которые сейчас видно, к открытию уберут. Художник трудился над огромной картиной чуть больше года — к полотну он подготовил около 300 эскизов батальных сцен. Пока что работу скорее можно назвать панорамой, отмечает Наталья Сергеева. Формат диорамы предполагает передний план, который пока не готов, но Вениамин Чебанов будет его создавать. «Мы за него очень переживаем: он так нервничал, готовясь к этой диораме (все-таки мужчине 92 года), что попал в больницу, даже в реанимацию, — рассказывает Анна Терешкова. — Но, слава богу, сейчас он дома, и мы ждем его на открытие».







Залы в стоквартирном доме предназначены не только для выставок, но и для патриотических мероприятий





Открытие выставочных залов в стоквартирном доме состоится 8 мая в 13:00. Помимо диорамы там будут представлены другие работы художника, среди которых — портрет трижды Героя Советского Союза Александра Покрышкина. «Он [Чебанов] постоянно пишет картины — это человек с внутренним стержнем, у него очень активная жизненная и творческая позиция», — отмечает Наталья Сергеева.







После 9 мая художник продолжит работу над проектом — будет оформлять передний план





Заслуженный художник России Вениамин Чебанов родился 28 августа 1925 года в Украинской ССР, в 1935 году его семья переехала в Новосибирск. Чебанов учился в пехотном училище, 9 ноября 1944 года отправился на 1-й Украинский фронт командиром стрелкового взвода. После демобилизации в 1947 году он работал художником-оформителем в новосибирских ДК, а в 1954 году поступил сразу на 3-й курс Иркутского училища искусств.







Подготовка к празднованию Дня Победы в городе идет полным ходом. Сегодня, 28 апреля, НГС.НОВОСТИ уже писали о том, что на фасаде мэрии Новосибирска появился портрет маршала Георгия Жукова.

