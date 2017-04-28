Улицы по всему Новосибирску перекроют из-за первомайских гуляний

Улицы по всему Новосибирску перекроют из-за первомайских гуляний (подробная схема)

В понедельник, 1 мая, в связи с проведением массовых мероприятий по всему Новосибирску будут перекрывать улицы и изменят схемы движения общественного транспорта.


Как сообщили в пресс-службе мэрии, из-за проведения эстафеты, первомайских шествий и митингов перекроют несколько городских магистралей.


Первыми начнут перекрывать Октябрьскую магистраль — на участке от театра «Глобус» до ул. Серебренниковская, а также ул. Орджоникидзе — от ул. Советская до Красного проспекта. Оба участка будут закрыты с 8:30 до 17:00.


С 10:00 до 11:00 будет закрыта для движения нечетная сторона Красного проспекта на участке от ул. Гоголя до пл. Ленина. С 12:00 до 14:00 нечетную сторону Красного проспекта перекроют от ул. Сибревкома до пл. Ленина. С 11:00 до 12:00 пл. Ленина перекроют от ул. Ядринцевской до ул. Чаплыгина.



Перекрытия коснутся и Первомайского района — там с 10:30 до 11:00 перекроют ул. Эйхе от ул. Героев Революции до ул. Первомайская, а также ул. Первомайская до ул. Марии Ульяновой. В Академгородке с 9:30 до 10:30 от ул. Терешковой до ул. Ученых перекроют Морской проспект.



На время масштабных перекрытий власти изменили схемы движения автобусов, троллейбусов и маршрутных такси.


Автобусы с 8:30 до 17:00:


  • № 8, 21, 32, 54 — «Автовокзал», ул. Советская, Вокзальная магистраль, далее — по действующим схемам;
  • № 18, 97, 98 — Красный проспект, «Автовокзал», ул. Большевистская, ул. Восход, ул. Кирова, далее — по действующим схемам;
  • № 5 — Красный проспект, «Автовокзал», ул. Большевистская, Октябрьский мост, далее — по действующей схеме;
  • № 31 — Вокзальная магистраль, ул. Советская, «Автовокзал», ул. Большевистская, далее — по действующей схеме;
  • № 75 — Вокзальная магистраль, ул. Советская, «Автовокзал», ул. Большевистская, ул. Восход, ул. Кирова, далее — по действующей схеме.


Маршрутные такси с 8:30 до 17:00:


  • № 1 — Вокзальная магистраль, ул. Советская, «Автовокзал», ул. Большевистская, далее — по действующей схеме;
  • № 8, 44, 44а, 45 — Вокзальная магистраль, ул. Советская, «Автовокзал», ул. Большевистская, ул. Восход, ул. Кирова, далее — по действующим схемам;
  • № 51 — Вокзальная магистраль, ул. Советская, «Автовокзал», ул. Большевистская, ул. Кирова, ул. Бориса Богаткова, далее — по действующей схеме;
  • № 16 — ул. Бориса Богаткова, ул. Восход, «Автовокзал».


Троллейбусы с 8:30 до 17:00:


  • № 5 — ул. Кирова, ул. Восход, ул. Большевистская, Красный проспект, ул. Советская, ул. Нарымская, пл. Лунинцев, ул. Гоголя, правый поворот на Красный проспект, разворот на пересечении ул. Крылова и Красного проспекта, далее — по действующей схеме;
  • № 10 — ул. Бориса Богаткова, ул. Кирова, ул. Восход, ул. Большевистская, «Автовокзал».


Автобусы с 10:00 до 14:00:


  • № 8, 21, 32, 54— «Автовокзал», ул. Советская, Вокзальная магистраль, далее — по действующим схемам;
  • № 18 — ул. Кирова, ул. Восход, ул. Большевистская, «Автовокзал», ул. Советская, ул. Гоголя, далее — по действующей схеме;
  • № 5, 13, 28 — «Автовокзал», ул. Советская, ул. Гоголя, Красный проспект, далее — по действующим схемам;
  • № 97, 98 — ул. Кирова, ул. Восход, ул. Большевистская, «Автовокзал», ул. Советская, ул. Гоголя, Красный проспект, далее — по действующим схемам;
  • № 31 — Вокзальная магистраль, ул. Советская, «Автовокзал», ул. Ипподромская, ул. Военная, далее — по действующей схеме;
  • № 41 — ул. Большевистская, «Автовокзал», ул. Советская, ул. Гоголя, далее — по действующей схеме;
  • № 75 — ул. Кирова, ул. Восход, ул. Большевистская, «Автовокзал», ул. Советская, Вокзальная магистраль, далее — по действующей схеме;
  • № 95 — ул. Фрунзе, ул. Семьи Шамшиных, ул. Гоголя, Красный проспект, далее — по действующей схеме.


Маршрутные такси с 10:00 до 14:00:


  • № 1 — ул. Большевистская, «Автовокзал», ул. Советская, Вокзальная магистраль, далее — по действующей схеме;
  • № 2 — ул. Челюскинцев, ул. Гоголя, ул. Семьи Шамшиных, ул. Фрунзе, далее — по действующей схеме;
  • № 8, 44, 44а, 45 — Вокзальная магистраль, ул. Советская, «Автовокзал», ул. Большевистская, ул. Восход, ул. Кирова, далее — по действующим схемам;
  • № 51 — Вокзальная магистраль, ул. Советская, «Автовокзал», ул. Ипподромская, ул. Военная, далее — по действующей схеме;
  • № 16 — ул. Бориса Богаткова, ул. Кирова, ул. Восход, ул. Большевистская, Красный проспект, «Автовокзал»;
  • № 46 — ул. Нарымская, ул. Челюскинцев, ул. Гоголя, ул. Семьи Шамшиных, ул. Фрунзе, далее — по действующей схеме.


Троллейбусы с 10:00 до 14:00:


  • № 5 — ул. Кирова, ул. Восход, ул. Большевистская, «Автовокзал», ул. Советская, ул. Нарымская, правый поворот на ул. Дуси Ковальчук, пл. Калинина, далее — по действующей схеме. В обратном направлении: Красный проспект, правый поворот на ул. Гоголя, пл. Лунинцев, ул. Нарымская, ул. Советская, «Автовокзал», ул. Большевистская, ул. Восход, ул. Кирова, далее — по действующей схеме;
  • № 10 — ул. Бориса Богаткова, ул. Кирова, ул. Восход, ул. Большевистская, «Автовокзал»;
  • № 13 — ул. Большевистская, «Автовокзал», ул. Советская, ул. Нарымская, правый поворот на ул. Дуси Ковальчук, ул. Богдана Хмельницкого, далее — по действующей схеме. В обратном направлении: ул. Писарева, Красный проспект, правый поворот на ул. Гоголя, пл. Лунинцев, ул. Нарымская, ул. Советская, «Автовокзал», далее — по действующей схеме;
  • № 29 — ул. Большевистская, «Автовокзал», ул. Советская, ул. Нарымская, правый поворот на ул. Дуси Ковальчук, пл. Калинина. В обратном направлении: Красный проспект, правый поворот на ул. Гоголя, пл. Лунинцев, ул. Нарымская, ул. Советская, «Автовокзал», далее — по действующей схеме;
  • № 36 — ул. Кошурникова, ул. Гоголя, ул. Челюскинцев, «Вокзал Главный».


Автобусы с 9:30 до 10:30:


  • № 7, 23, 72 — Университетский проспект, пр. Академика Лаврентьева, далее — по действующим схемам.

Маршрутные такси с 9:30 до 10:30:


  • № 7 — Университетский проспект, пр. Академика Лаврентьева, далее — по действующей схеме;


Автобусы и маршрутки № 21 и 50 не будут ходить с 10:30 до 11:00. Также с 9:30 до 10:30 приостановят движение автобусов № 8, 52, 52к и маршруток № 15, 35, 52 и 74.


Напомним, 1 мая пройдет множество праздничных мероприятий, посвященных Празднику Весны и Труда, в частности, молодежное шествие «Монстрация» с абсурдными плакатами. 


НГС.НОВОСТИ будут в режиме онлайн следить за всеми событиями 1 мая — фото, видео и текстовая трансляция о самых важных событиях дня будут публиковаться на нашем сайте с 10:00. Свои фото и видео с праздничных первомайских мероприятий присылайте в редакцию через форму «Сообщи свою новость» на нашем сайте или в его мобильной версии, на почту news@ngs.ru, по SMS или через приложение WhatsApp на редакционный номер 8-923-157-0000.

Кирилл Шматков
Фото Ивана Рейзвих
Карта Александра Ощепкова

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