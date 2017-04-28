Рабочие нашли в огромном фонтане телефоны и деньги

Сотрудники «Горфонтана» отмывают фонтан у театра «Глобус»
Сотрудники «Горфонтана» отмывают фонтан у театра «Глобус»

Новосибирские фонтаны проходят последние стадии подготовки к запуску 8 мая: корреспонденты НГС.НОВОСТИ посмотрели, что с ними делают специалисты, и побывали в технических помещениях под фонтанами.


«Подготовка к летнему периоду — многоэтапная работа. На самом деле работы проходят намного раньше начала сезона, за 3–4 месяца до этого. Ремонтируется основное оборудование: двигатели, насосы, автоматика. Далее вынимается ил, скопившийся за сезон, проводится чистка химическими реагентами, потом идет покраска фонтана», — рассказал 28 апреля директор МУП «Городской фонтан» Александр Сумин.


Трубы и насадки специалисты красят синей краской
Трубы и насадки специалисты красят синей краской


С самого утра 28 апреля работники «Горфонтана» приводили в порядок фонтаны у театра «Глобус» и ГПНТБ. Рабочие наносили реагент на темные пятна, оставшиеся от воды в чаше фонтана, убирали грязь щеткой и отмывали чашу водой. Параллельно с этим рабочие красили уже чистые участки фонтана.


Реагент и щетка помогают избавиться от коричневых пятен по краю чаши фонтана
Реагент и щетка помогают избавиться от коричневых пятен по краю чаши фонтана


Ранее специалисты расконсервировали закрытые на зиму фонтаны: сняли с них короба, параллельно отремонтировали цветовую, звуковую автоматику, системы управления, электродвигатели. После этого очистили все чаши от мусора, которого оказалось много.


Фонтан у «Глобуса»: специалисты «Горфонтана» измеряют сопротивления изоляции
Фонтан у «Глобуса»: специалисты «Горфонтана» измеряют сопротивления изоляции


«После зимы много жителей оставляют подарки: традиционно это монетки, я думаю, для исполнения желаний. Также много телефонов, остатков от петард, элементов украшения. И осевший за сезон ил мы вычищаем. Мусора остается очень много, с этого фонтана (у ГПНТБ. — К.Е.) мы собрали порядка 4 кубов», — пояснил Александр Сумин.


Еще не вывезенные мешки с мусором и телефон некой Лизы — все это нашлось в фонтане у ГПНТБ
Еще не вывезенные мешки с мусором и телефон некой Лизы — все это нашлось в фонтане у ГПНТБ


Чтобы узнать, как вообще работает фонтан, корреспонденты НГС спустились по крутой металлической лестнице вниз. В достаточно темном помещении под фонтаном оказалось много места: оно занято трубами, насосами и основой управления фонтаном — частотными преобразователями. Кроме того, в помещении хранят зимнюю и летнюю иллюминацию.


Насосы
Насосы


«Основные блоки, которые несут ответственность за управление фонтанами — частотные преобразователи. Они выполняют функцию урегулирования подачи давления насосом и несут динамическое управление всего фонтана», — объяснил главный инженер «Горфонтана» Андрей Кошляков.


Частотные преобразователи помогают управлять струями фонтана
Частотные преобразователи помогают управлять струями фонтана


По словам Александра Сумина, после зимы все фонтаны были в нормальном состоянии, однако одним из самых проблемных оказался фонтан у ДК «Энергия». Там специалисты провели все инженерные работы, но чистить фонтан не спешат — установленная много лет назад плитка со временем потеряла внешний вид, и теперь ее нужно заменить.


Фонтан у ГПНТБ
Фонтан у ГПНТБ


«Есть еще проблема с элементами освещения: они работают в агрессивной среде — фонтан, вода, щелочи, все разрушает светильники, и получается, что в течение нескольких лет они выходят из строя», — рассказал директор «Горфонтана».

Ксения Евдокимова
Фото Ольги Бурлаковой (1–3, 5–8), предоставлено Александром Суминым (4)

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