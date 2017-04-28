Мэр Локоть заметил, что в Новосибирске стало меньше пыли

В аномально жаркую погоду, которая стояла в Новосибирске в течение 2 дней, службы усилили работу по уборке города — в результате на улицах стало меньше пыли.







Об этом сегодня, 28 апреля, на встрече с журналистами сообщил мэр Анатолий Локоть.





«По моему субъективному мнению — а я хожу по Новосибирску, а не только езжу — ситуация после субботника сильно улучшилась. Наши коммунальные службы работают в 2 смены, с максимальным усилием, чтобы убирать тот смет, который накопился после зимы», — рассказал Локоть.







Напомним, общегородской субботник прошел в Новосибирске 22 апреля. В нем приняли участие около 100 тыс. человек. А на этой неделе новосибирские дорожники вывели на улицы поливальные машины, чтобы отмыть город от пыли и грязи после зимы.





Однако мэр отметил, что в городе участились возгорания травы, поэтому новосибирцы в жаркую погоду могли почувствовать запах гари.







«Вольно или не вольно это делается, я не знаю. Это не диверсанты какие, а обычные жители — неосторожное обращение с огнем, случайно брошенный окурок или специально траву жгут. Это доставляет нам немало хлопот. Иной раз приходится спасателей вызывать, тушить», — посетовал Анатолий Локоть.

