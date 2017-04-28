Полпреда в СФО заинтересовали придуманные в Новосибирске остановки с подогревом


Остановка компании «Дизфор» в Ингушетии
Остановка компании «Дизфор» в Ингушетии

Полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло удивился тому, что придуманные в Новосибирске «умные» остановки с подогревом и Wi-Fi до сих пор не установлены на улицах города. Чиновник высказался об этом на форуме «Городские технологии», который проходит в Новосибирске на этой неделе.


«Его поразило то, что есть уникальная разработка в Новосибирске и до сих пор она не служит на благо города, хотя экспортируется в другие города», — рассказал Анатолий Бакшаев, директор компании «Дизфор», занимающейся производством остановочных павильонов.


Новосибирцы уже давно выпускают необычные остановки: с кондиционерами, с подогревом, т.е. с теплыми лавочками, «ветродуйками» или инфракрасными нагревательными элементами на потолке (способ нагревания зависит от конструкции остановки).


Как уточнил Анатолий Бакшаев, всего компания «Дизфор» продала несколько десятков остановок с подогревом в Томск, Москву, Нижнекамск, Екатеринбург, Магас (об этом НГС.НОВОСТИ рассказывали еще в конце 2015 года). Новосибирск такие остановочные павильоны пока не заказывал, хотя у компании уже давно готов подходящий проект: «умную» остановку с подогревом и туалетами предлагают поставить на пл. Гарина-Михайловского.


«Мы во всяком случае готовы были еще в 2012 году ставить первые [теплые] остановки в Новосибирске, но этого не случилось, и мы стали их ставить в других городах», — рассказал Анатолий Бакшаев.


«К сожалению, при проведении различных выставок процент реализованных предложений остается низким», — заявил побывавший на форуме «Городские технологии» Сергей Меняйло (цитата по сайту полпредства Президента РФ в СФО).


Напомним, в 2014 году сиденья с подогревом появились на остановке «Поликлиника» на Морском проспекте в Академгородке. Идею воплотила фирма «Новые горизонты», которая занимается разработкой, изготовлением и монтажом подогревающих модулей.

Ольга Хмелевская
Фото предоставлено Анатолием Бакшаевым

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