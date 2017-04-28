Новосибирские физики установили на Байкале детекторы для изучения Крабовидной туманности

Черенковский телескоп в проекте TAIGA
Черенковский телескоп в проекте TAIGA

Ученые ИЯФ установили в уникальной обсерватории около озера Байкал детекторы, которые позволят «ловить» космическое излучение — оно поможет узнать тайны зарождения и развития Вселенной.


Эксперимент проходит на территории гамма-обсерватории TAIGA, которая находится в 50 км от Байкала в Иркутской области. Над наблюдениями работают команды со всего мира — из Италии, Германии, Румынии и России. Российской стороной проекта руководит Иркутский государственный университет, также в нем участвуют Объединенный институт ядерных исследований из Дубны и Институт ядерной физики СО РАН. Вклад иностранных участников в TAIGA уже превысил 300 млн руб., сообщает пресс-служба ИЯФ.


Оптические станции и центр системы сбора данных в проекте TAIGA
Оптические станции и центр системы сбора данных в проекте TAIGA


Новосибирские ученые в этом проекте разработали, создали и испытали прототип детекторов гамма-квантов в недоступном ранее диапазоне энергии — от 100 ТэВ и выше. В планах на ближайший год — сделать несколько десятков таких детекторов, сообщили в институте, уже закупаются комплектующие.


Через 2 года планируется заставить детекторами несколько квадратных километров обсерватории, сообщил старший научный сотрудник ИЯФ СО РАН, заведующий лабораторией НГУ, кандидат физико-математических наук Евгений Кравченко. Для полноценной работы обсерватории понадобится 1–2 тыс. мюонных детекторов, которые будет делать ИЯФ. Тысяча таких детекторов стоит 1 млн долл., сообщают в СО РАН, что по мировым меркам довольно дешево — зарубежные стоят в 20 раз дороже.


Евгений Кравченко на поле, где он планирует установить тысячи датчиков
Евгений Кравченко на поле, где он планирует установить тысячи датчиков


Кроме них здесь предполагается установка нескольких сотен оптических станций и нескольких черенковских телескопов — их будут делать другие институты, в том числе и иностранные. Сочетание оборудования и исследований делает проект уникальным во всем мире, говорит Кравченко.


Пока же задача ученых — оборудовать обсерваторию так, чтобы можно было исследовать Крабовидную туманность, зафиксировав излучение которой, можно будет перейти к изучению других, неизвестных источников. «Это новый эксперимент в астрофизике, сопряженной с астрономией. Одна из задач — понять, какие механизмы способствовали как образованию Вселенной, так и ее развитию. Как природа пришла к тому состоянию, в котором она находится сейчас. Если говорить про астрономию, то до этого мы видели в небе те длины волн, которые нам были доступны, потом началась радиоастрономия, потом рентгеновская. То, о чем говорится в этом эксперименте — это желание продвинуться по спектру в ту область, где еще никто не наблюдал никакие источники», — объясняет суть эксперимента Евгений Кравченко.


Крабовидная туманность
Крабовидная туманность

Крабовидная туманность — это остаток сверхновой звезды, расположенный в созвездии Тельца. Ученые наблюдают за ним с середины XVIII века — диаметр объекта составляет 11 световых лет. По данным Нового общего каталога туманностей и звездных скоплений, Крабовидная туманность находится на расстоянии около 6,5 тыс. световых лет от Земли и расширяется со скоростью около 1,5 тыс. км в секунду.


«Это известный источник, она светится во всех диапазонах, и мы надеемся, что и в нашем диапазоне будет хороший сигнал. По сигналу от Крабовидной туманности можно будет в каком-то смысле откалибровать сигнал для всей системы и дальше уже продолжить поиски неизвестных источников — это самое интересное, увидеть неизвестную никому звезду. Когда мы покажем, что мы можем регистрировать 100 ТэВ (таков диапазон Крабовидной туманности. — Н.Г.) в гамма-квантах, можно будет искать неизвестные источники», — говорит Евгений Кравченко. По его словам, если новые источники покажут особенное излучение, с провалами или пиками, можно будет говорить о фиксации новой физики.


Новосибирские ученые не в первый раз делают оборудование для ведущих мировых проектов, которые ищут новую физику. К примеру, 2 недели назад детекторы ИЯФ установили в ускорительном центре КЕК в японском городе Цукуба.

Наталья Гредина 
Фото предоставлены ИЯФ СО РАН (1–3), wikipedia.org (4)

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