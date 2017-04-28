Власти нашли на пешеходной улице Ленина место для 2 новых площадей

В пешеходную зону ул. Ленина начнет превращаться уже этим летом 
В пешеходную зону ул. Ленина начнет превращаться уже этим летом 

Мэрия Новосибирска и общественники обсуждают проект превращения ул. Ленина в пешеходную зону, кроме этого, прозвучала идея сделать там две площади — Театральную и площадь Победы.


Об этом сегодня на встрече с журналистами сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. 


«На прошлой неделе 3 дня подряд на площадке архитектурного университета проводился мозговой штурм несколькими группами. Молодые дизайнеры, архитекторы, просто неравнодушные люди, которые понимают в этом толк, принимали участие. На итоговом совещании звучали интересные мысли, которые, на мой взгляд, можно использовать. Я думал, что все очень просто. Поделюсь своими эмоциями. Закроем и все, пусть гуляют. Но там же еще 2 площади предлагают сделать. Первая — площадь Победы в районе одноименного кинотеатра, а вторая площадь — Театральная, где фактически у нас 3 объекта культуры — кукольный [театр], ДК Октябрьской революции и "Красный факел"», —  говорит мэр.


Главный архитектор города Виктор Тимонов добавил, что проект 2 площадей в районе ул. Ленина появился еще четверть века назад. «В свое время, чтобы лишних денег не тратить, народ не возбуждать, от нее отказались. Но тогда Гражданпроект и архитектор Журавков сделали макет ул. Ленина из картона, где были эти площади», — пояснил Тимонов. 


Чтобы ул. Ленина была привлекательной, нужно провести дополнительное благоустройство. «Сделать это только за бюджетные деньги не получится, думаю, привлечем бизнес — держателей кафе, магазинов, они тоже в этом заинтересованы», — уверен мэр.


Превратить ул. Ленина в пешеходную, пока в экспериментальном режиме, власти планируют уже этим летом. Когда проводился опрос населения, большинство горожан высказались за эту идею, сообщала ранее мэрия.

Анна Наумцева
Фото Анны Золотовой

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