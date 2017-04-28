ФБК нашел у первого зама Городецкого три лишних машины

Вице-губернатор Юрий Петухов дважды попал под критику ФБК, но оба раза в правительстве привели свои аргументы в пользу того, что декларация заполнена корректно
Вице-губернатор Юрий Петухов дважды попал под критику ФБК, но оба раза в правительстве привели свои аргументы в пользу того, что декларация заполнена корректно

Юрист Фонда борьбы с коррупцией Вячеслав Гимади обвинил первого вице-губернатора НСО Юрия Петухова в том, что тот не задекларировал 3 автомобиля в своей декларации о доходах и имуществе за 2015 год. 


Новые претензии от юриста ФБК прозвучали после информации о том, что вице-губернатор также не задекларировал квартиру — сам Юрий Петухов эти обвинения опроверг. Чиновник объяснил отсутствие в декларации арендной квартиры площадью 140 кв. м тем, что срок ее аренды к 31 декабря 2015 года уже истек. 


«Договор [об аренде квартиры на обкомовских дачах] в 2014 году был заключен и помещение было предоставлено до 31 декабря 2016 года. Там не было [указано каких-либо] перерывов о владении квартирой, и это вообще нелогично, что человек арендует квартиру на несколько лет, но каждый раз перед учетной датой за 2 дня он прерывает [аренду] каким-то образом», — прокомментировал слова Юрия Петухова юрист ФБК Вячеслав Гимади, ссылаясь на имеющийся у него в распоряжении список проживающих на обкомовских дачах, датированный июнем 2016 года.


Помимо этого, Гимади указал, что в документы с перечнем жильцов обкомовских дач внесены сразу 4 автомобиля Юрия Петухова — «Тойота Камри» О 010 ОО 54, «Хендай» О 219 ОМ 54, «Хендай» В 195 ВВ 54 и «Тойота» О 003 ОО 54, из которых заявлен в декларации за 2015 год указан только один «Хендай». Юрист ФБК заметил, что теоретически автомобили могли быть приобретены после подачи декларации Петуховым в 2015 году, но назвал такой вариант маловероятным.


«В эту таблицу информация скорее всего вносилась с 2014 года. Так что есть основания полагать, что он с 2014 года владеет этими машинами. Когда договор аренды видимо был, тогда же и машины эти вносились», — пояснил Вячеслав Гимади.


Юрий Петухов на момент написания новости был недоступен для комментария. Начальник департамента информационной политики правительства НСО Сергей Нешумов пояснил, что служебная квартира вице-губернатора сдается ему по договору, который заключается не больше, чем на год. При этом, если последние дни года выпадают на выходные, то договор может закончиться ранее — и по этой причине не попасть в налоговую декларацию. По автомобилям Петухова, как объяснил Нешумов, у юриста ФБК тоже вышла путаница.


«Первая машина с № О 010 ОО 54 никакого отношения к Петухову никогда не имела. Но у него в избиркоме была служебная "Тойота Камри" [с госномером] О 010 ОО 154. Потом, когда он стал замгубернатора, у него [служебная] машина стала "Тойота Камри" [с госномером] О 003 ОО 154. А какой-то "Крузер" или "Прадик" с номером О 003 ОО 54 никакого отношения к Петухову не имеет. Третья машина с номером 195 — машина его (Юрия Петухова — И.К.) жены, она (машина — И.К.) задекларирована. Четвертая же машина с номером 219, которая была показана на фото, машина его (Юрия Петухова — И.К.) тещи. Она ездила к нему в гости и поэтому попала в какие-то списки охраны там… Никакого нарушения в декларировании автотранспорта, как и с договорами на аренду служебной квартиры, у Петухова нет», — подчеркнул Сергей Нешумов. 

Илья Калинин
Фото Ирины Малыгиной

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