Официальная статистика обнаружила 87 тысяч безработных новосибирцев

За первые 3 месяца 2017 года в Новосибирской области стало меньше людей, оставшихся без работы.





По данным Новосибирскстата, в I квартале этого года в НСО работали 1,4 млн человек старше 15 лет — это 63 % от общей численности населения области.





При этом 86,7 тыс. человек остались без работы и были официально зарегистрированы как безработные. Как отметили статистики, уровень безработицы составил 6 %. При этом количество безработных, по сравнению с данными за 2016 год, уменьшилось на 1,4 %.









В 2016 году основную массу безработных составили новосибирцы возрастом 25–35 лет. В среднем больше всего безработных фиксировали в сферах торговли, ремонта автомобилей и мотоциклов, гостиниц и ресторанов, а также среди тех, у кого не было опыта работы.











Добавим, уровень безработицы по стране составил 5,6 %, а в среднем по регионам Сибирского федерального округа — 7,6 %.







Как писали ранее НГС.НОВОСТИ, в январе и феврале 2017 года работодатели сократили в регионе более 1,1 тыс. человек. Оставшись без работы, некоторые новосибирцы попадают на собеседование к мошенникам.