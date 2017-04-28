На фасаде мэрии появился портрет великого полководца

Плакат с Жуковым на здание мэрии начали вешать около 10:00
Плакат с Жуковым на здание мэрии начали вешать около 10:00

Утром 28 апреля на фасаде мэрии Новосибирска к 9 Мая появился портрет маршала Георгия Жукова.


Монтаж плакатов начался около 10:00 на здании мэрии по адресу Красный проспект, 34. 


Один из них, поздравляющий горожан с праздником Великой Победы, повесили на главном фасаде здания, выходящем на Красный проспект. Второй — с портретом маршала Жукова — появился на торце здания со стороны ул. Депутатской.


Баннеры в честь Дня Победы вывешивают на фасаде мэрии ежегодно
Баннеры в честь Дня Победы вывешивают на фасаде мэрии ежегодно


В этом году празднование Дня Победы начнется уже 8 мая, НГС.НОВОСТИ уже публиковали подробную программу праздника.


Вчера стало известно, что мэрия Новосибирска попросила операторов наружной рекламы заменить уличные баннеры с обнаженными женщинами на тематические праздничные плакаты. А в прошлом году улицы города ко Дню Победы заполнили плакаты со Сталиным, что вызвало неоднозначную реакцию новосибирцев.

Ксения Евдокимова
Фото Александра Ощепкова (1), Анны Наумцевой (2)

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