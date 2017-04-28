Арабский лоукостер объявил о желании летать из Дубая в Новосибирск

Авиакомпания flydubai выполняла рейсы между Новосибирском и Дубаем в 2015 году



Арабский лоукостер flydubai планирует возобновить авиарейсы между Новосибирском и Дубаем.





Об этом сообщило информационное агентство «РусБизнесНьюс» со ссылкой на коммерческого директора авиакомпании по Ближнему Востоку, Европе и СНГ Джейхуна Эфенди.







По его словам, Дубай становится все более популярным направлением у российских туристов, спрос на него повысился из-за изменений в правилах выдачи визы — россияне получают ее бесплатно сразу по прибытии в Эмираты. Flydubai считает российский рынок важным и рассматривает возможность возобновления рейсов в Уфу и Новосибирск, заявил Джейхун Эфенди.







Также он рассказал, в этом году flydubai получит первые 6 из 75 заказанных самолетов Boeing 737 MAX 8 и станет первой авиакомпанией на Ближнем Востоке с этой моделью авиалайнеров в своем флоте. Новые самолеты будут в первую очередь работать на дальних, в том числе московских, рейсах из Дубая и постепенно заменят Boeing 737-800 NG, которые сейчас использует авиакомпания, рассказал Джейхун Эфенди.





Лоукостер flydubai выполнял регулярные рейсы по маршруту «Новосибирск – Дубай» и обратно в октябре 2015 года. Полеты выполнялись 3 раза в неделю по средам, пятницам и воскресеньям на самолете Boeing 737-800. На период запуска рейса билет по тарифу «туда-обратно» стоил от 17 550 руб. в эконом-классе, включая все сборы. Но после 9 рейсов полеты прекратились.







«Компетентные органы не продлили разрешения на полетную программу на зимний сезон 2015/2016 годов», — сообщали тогда «Интерфаксу» в пресс-службе авиакомпании.







По данным на сайте аэропорта «Толмачёво», сейчас из Новосибирска в Дубай летает только авиакомпания S7 — она выполняет рейсы еженедельно по субботам. В то же время новые рейсы flydubai в расписание еще не внесены.







Справка: flydubai — бюджетная авиакомпания, базирующаяся в аэропорту Дубая. Первый полет компания выполнила в 2009 году, сейчас flydubai работает на 95 направлениях на Ближнем Востоке, в Европе, Азии и Африке.