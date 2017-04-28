В Новосибирск возвращаются дожди и мокрый снег

На смену жаре идут осадки, в том числе снег

Синоптики дали прогноз на предстоящие выходные — на смену аномальному теплу идет похолодание и осадки, в том числе в виде снега.







«Ждем после экстремально теплой погоды выше нормы — на 8–12 градусов вчера, например, по области столбик термометра поднимался выше 30 градусов — более прохладного сценария. Будет проходить система атмосферных фронтов с волнами, в связи с этим ждем гроз, дождей, местами осадки могут перейти в мокрый снег. Также ожидается похолодание», — рассказал НГС.НОВОСТИ пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.







По его словам, 29 апреля днем ожидается около +12…+17 градусов, 30 апреля и 1 мая дневная температура упадет до +4…+10 градусов. Ночью тоже будет довольно прохладно — около 0 градусов, а 1 мая будет «легкий минус».







В целом май, по прогнозам синоптиков, ожидается с температурным фоном ниже нормы.