Дикобразы и кенгуру улетели из Новосибирска жить на юг

В Ростов-на-Дону улетели самец и самка дикобраза

Управление Россельхознадзора по НСО сообщило о партии животных, которые переехали жить из Новосибирского зоопарка им. Ростислава Шило в Ростов-на-Дону.







Самолет с 6 животными вылетел на этой неделе из аэропорта «Толмачёво».







«Кенгуру, капибара, 2 патагонские мары (все самцы), а также самец и самка дикобраза отправлены авиарейсом в зоопарк города Ростов-на-Дону», — сообщили 27 апреля в управлении Россельхознадзора по Новосибирской области.







Кроме того, в конце прошлой недели, 21 апреля, из Новосибирского зоопарка улетели еще 18 животных. Пара моко (горных свинок) и пара сурикатов теперь будут жить в зоопарке Калининграда. Кроме того, 4 огаря, 4 каролинских утки, 2 ягуарунди, 2 моко, кенгуру Беннетта и египетский крылан отправились в зоопарк Екатеринбурга.





Ранее Новосибирский зоопарк им. Ростислава Шило также начал отправлять в зарубежные зоопарки обширное потомство манулов, которое появилось в прошлом году.