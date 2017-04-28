Дикобразы и кенгуру улетели из Новосибирска жить на юг

В Ростов-на-Дону улетели самец и самка дикобраза
В Ростов-на-Дону улетели самец и самка дикобраза

Управление Россельхознадзора по НСО сообщило о партии животных, которые переехали жить из Новосибирского зоопарка им. Ростислава Шило в Ростов-на-Дону.


Самолет с 6 животными вылетел на этой неделе из аэропорта «Толмачёво».


«Кенгуру, капибара, 2 патагонские мары (все самцы), а также самец и самка дикобраза отправлены авиарейсом в зоопарк города Ростов-на-Дону», — сообщили 27 апреля в управлении Россельхознадзора по Новосибирской области.


Кроме того, в конце прошлой недели, 21 апреля, из Новосибирского зоопарка улетели еще 18 животных. Пара моко (горных свинок) и пара сурикатов теперь будут жить в зоопарке Калининграда. Кроме того, 4 огаря, 4 каролинских утки, 2 ягуарунди, 2 моко, кенгуру Беннетта и египетский крылан отправились в зоопарк Екатеринбурга. 


Ранее Новосибирский зоопарк им. Ростислава Шило также начал отправлять в зарубежные зоопарки обширное потомство манулов, которое появилось в прошлом году.

Ольга Хмелевская
Фото zoonovosib.ru

Прочтений: 1448
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (9)9
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено