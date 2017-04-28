«Шевроле» превратилась в груду железа после столкновения с бензовозом на трассе

«Шевроле», водитель которой погиб

«Шевроле» выехал на встречную полосу на трассе Новосибирск – Иркутск и врезался в бензовоз «Скания» — молодой водитель легковушки погиб на месте.





Авария случилась сегодня в 5:45 в Мошковском районе на 90-м км автодороги Р-255. «Автомобиль Chevrolet Lacetti, выехав на встречную полосу, столкнулся с грузовым Scania», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.







В Госавтоинспекции по НСО добавили, что за рулем «Шевроле», который ехал со стороны Болотного в сторону Новосибирска, был водитель 30 лет со стажем вождения с 2010 года. Бензовозом «Скания» управлял 48-летний водитель.





Водитель «Шевроле» от полученных травм погиб на месте. В машине он находился один. Фотографии, которые выкладывают очевидцы в социальную сеть «ВКонтакте», свидетельствуют о сильных повреждениях «Шевроле».







Недавно страшная смертельная авария произошла на трассе К-19р Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий. В столкновении «Фольксваген Туарег» и ВАЗ-2107 погибли 64-летний водитель отечественного авто и его 34-летний пассажир.

